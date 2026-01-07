A preparação para a folia começa meses antes e vai muito além da fantasia - Reprodução/Internet

Olá, meninas!

Com o Carnaval 2026 batendo à porta, é impossível não reparar: as famosas já estão em clima de preparação total — e isso vai muito além da fantasia. Os cuidados com o corpo e a pele começam bem antes da avenida, especialmente para quem vai passar meses ensaiando, treinando e aparecendo sob os holofotes. A ideia agora não é milagre de última hora, mas um cuidado contínuo, pensado com calma.



Nesse clima, um dos tratamentos que mais tem aparecido entre as celebridades são os bioestimuladores de colágeno. Nomes como Sabrina Sato, Gkay, Erika Schneider e Andréa de Andrade entraram para a lista de quem aposta nesse tipo de procedimento justamente porque o resultado não é imediato — ele vai surgindo aos poucos, acompanhando toda essa rotina intensa pré-Carnaval.



Os bioestimuladores são aplicados logo abaixo da pele e trabalham estimulando o próprio corpo a produzir colágeno. O foco é melhorar firmeza, textura, hidratação e sustentação. E se antes o bumbum era o queridinho absoluto, agora outras áreas também ganharam atenção, como mãos, pescoço e colo — regiões que ficam super em evidência com fantasias, recortes estratégicos e muito movimento na avenida.



A própria Andréa de Andrade, rainha de bateria da Porto da Pedra, falou abertamente sobre o motivo que a levou a fazer o procedimento. Depois de emagrecer, ela sentiu a mudança na pele e decidiu cuidar disso com mais carinho. “Emagreci bastante e senti que a pele ficou mais flácida. Fiz primeiro no culote e depois espalhei no bumbum para melhorar a firmeza”, contou, mostrando que faz parte, sim, da preparação para o Carnaval.



Já Erika Schneider também explicou de forma bem sincera o que a motivou a intensificar os cuidados com o corpo nessa fase. “Aquela ‘bananinha’ embaixo do bumbum sempre me incomodou quando uso short curto e biquíni. Resolvi tratar para me sentir melhor no Carnaval”, disse, deixando claro que o objetivo vai muito além da estética: é sobre se sentir bem no próprio corpo.



Segundo o médico Roberto Chacur, o grande diferencial do bioestimulador está no que ele faz lá dentro, no nível biológico mesmo. Speaker da Harmonize Gold, ele explica que não se trata de preencher ou aumentar volume. “O bioestimulador funciona estimulando os fibroblastos a produzirem mais colágeno. O resultado aparece de forma gradual, com melhora real da qualidade da pele, algo especialmente buscado em épocas como a do Carnaval”, afirma.



Claro que cada corpo é único, e as áreas tratadas variam de acordo com o biotipo e as necessidades de cada pessoa, sempre após avaliação médica. Para o especialista, esse aumento na procura antes da folia mostra uma mudança clara de comportamento. “Hoje existe uma preocupação maior em cuidar da pele como um todo. O Carnaval funciona como um marco visual, porque o corpo fica mais exposto e qualquer detalhe ganha evidência”, completa.



No fim das contas, o que dá pra perceber é que o Carnaval deixou de ser apenas um motivo pontual para correr atrás de procedimentos. Para muitas famosas, os bioestimuladores de colágeno já fazem parte de uma rotina contínua de autocuidado — algo que acompanha a intensidade, a visibilidade e a energia que só o Carnaval consegue trazer.

