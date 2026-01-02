Biquínis, maiôs e detalhes que prometem deixar 2026 ainda mais estiloso - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2026 09:37

Olá, meninas!

Amiga, se prepara porque o verão 2026 promete ser daqueles que a gente já imagina com o pé na areia, óculos enormes, pele dourada e… muitos looks babadeiros! A moda praia do próximo ano chega super variada, cheia de texturas, estilos e cores que abraçam desde quem ama uma vibe mais discreta até quem adora causar na praia ou na piscina.



O legal é que as tendências não estão indo para um único caminho — pelo contrário. Tem biquíni minimalista pra quem curte aquela estética “clean girl”, com cortes simples, elegantes e zero exagero. Mas, ao mesmo tempo, surgem peças com uma pegada mais artística: brilhos, detalhes metalizados, miçangas, argolas, tiras, laços, texturas… tudo pensado pra dar aquele tchan no look e deixar o verão mais divertido.



E não para por aí: os maiôs continuam firmes e fortes — e cada vez mais versáteis. Sabe aqueles modelos com zíper frontal, recortes estratégicos ou tecidos firmes que deixam tudo no lugar sem perder a elegância? Pois é, eles vêm com força total, ótimos tanto pra quem vai mergulhar de verdade quanto pra quem só quer parecer saída diretamente de um editorial.



A paleta de cores também está um arraso. Além dos clássicos — como tons neutros, terrosos e pretinho básico (que nunca falha, né?) — o azul aparece com destaque, aquele azul vibrante que lembra o mar nos dias perfeitos. Estampas continuam super presentes, desde as tropicais até as mais gráficas, passando por animal print, que sempre dá um up.



A vibe retrô também dá as caras, principalmente nos biquínis de cintura alta e nos tops mais estruturados, lembrando aquela estética pin-up moderninha. Ao mesmo tempo, modelagens mais cavadas e recortes ousados trazem um toque futurista. Resumindo: 2026 chega misturando passado e futuro de um jeito bem fashionista.



Outro detalhe fofo é a volta dos bordados e aplicações artesanais, que dão um charme especial e deixam tudo com cara de peça exclusiva. E para quem gosta de conforto total, tem opção também: tecidos macios, alças mais largas e modelagens pensadas pra curtir o dia inteiro sem aperto.



A sensação geral é que a moda praia 2026 tá celebrando a liberdade — liberdade de estilo, de corpos e de possibilidades. Dá pra montar um visual básico, poderoso, romântico, esportivo ou sexy, tudo usando tendências que realmente conversam com vários gostos.



Ou seja, amiga: o verão do ano que vem tá prontíssimo pra você arrasar, seja no biquíni micro ou no maiô impecável. O importante é escolher o que te faz sentir maravilhosa — porque, convenhamos, tendência nenhuma brilha mais do que uma mulher confiante.

