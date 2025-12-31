Cresce o número de brasileiros que avaliam que ceia de Natal será mais farta, mostra pesquisa - Reprodução/Internet

Cresce o número de brasileiros que avaliam que ceia de Natal será mais farta, mostra pesquisaReprodução/Internet

Publicado 31/12/2025 10:00

Olá, meninas!

Fim de ano combina com mesa farta, receitas cheias de história e aquela vontade de provar um pouquinho de tudo, né? Entre ceias caprichadas e encontros cheios de afeto, é comum a alimentação sair um pouco da rotina. Mas isso não precisa virar motivo de culpa — muito pelo contrário.



A ideia, segundo especialistas, não é restringir, e sim prestar atenção. “Não é preciso recorrer a dietas restritivas ou ‘milagrosas’ neste período. A alimentação saudável deve ser um hábito ao longo do ano todo, e mantido nas festas. Assim, saber aproveitar essa época com equilíbrio é a chave para evitar prejuízos. O cuidado é para as quantidades de alimentos muito gordurosos, doces e drinks alcoólicos”, explica Roberta Brito, líder da área terapêutica de Cardiometabolismo e Endocrinologia na Merck Brasil.



Pensando justamente em aproveitar sem exageros e sem abrir mão do prazer, a nutricionista Tarcila Beatriz Ferraz de Campos, do Grupo de Educação do Centro de Diabetes e Obesidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e educadora da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), da Associação Diabetes Brasil (ADJ) e da International Diabetes Federation (IDF), reuniu dicas simples e práticas para curtir as ceias de Natal e Ano-Novo com mais leveza:



Comece pelas saladas e vegetais. Eles ajudam a controlar a glicose e ainda dão aquela sensação de saciedade antes do prato principal.



Escolha suas “delícias”. Não precisa provar tudo. Pense no que você mais gosta, sirva-se em pequenas quantidades e aproveite cada mordida com calma.



Priorize proteínas magras. Peru, peixe, tender sem pele e lombo são ótimas escolhas para equilibrar o prato e reduzir a gordura saturada.



Intercale álcool com água. Se for beber, essa alternância ajuda a evitar a desidratação e contribui para o controle glicêmico.



Coma com presença. Estar atenta ao que você come também é autocuidado. Mesmo entre risadas e conversas, tente viver o momento da refeição.



Nada de chegar com fome. Um lanchinho leve antes de sair — como iogurte com fruta ou uma fatia de queijo com torrada de grãos — ajuda a evitar exageros.



Mantenha-se ativa. Dance, caminhe, aproveite! O gasto calórico aumenta e o bem-estar vem junto.



Curta e não conte calorias. Um evento isolado não define sua saúde. O que realmente importa é o que se repete ao longo do tempo.



Colocando essas dicas em prática, dá sim para transformar as ceias de fim de ano em momentos de prazer, equilíbrio e bem-estar. É sobre saborear cada prato com atenção, aproveitar as delícias da temporada e cuidar de si sem abrir mão da celebração. Afinal, mais do que comida, as festas são feitas de encontros, memórias e daquela sensação boa de estar à mesa com quem a gente ama.