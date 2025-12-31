Cresce o número de brasileiros que avaliam que ceia de Natal será mais farta, mostra pesquisaReprodução/Internet
A ideia, segundo especialistas, não é restringir, e sim prestar atenção. “Não é preciso recorrer a dietas restritivas ou ‘milagrosas’ neste período. A alimentação saudável deve ser um hábito ao longo do ano todo, e mantido nas festas. Assim, saber aproveitar essa época com equilíbrio é a chave para evitar prejuízos. O cuidado é para as quantidades de alimentos muito gordurosos, doces e drinks alcoólicos”, explica Roberta Brito, líder da área terapêutica de Cardiometabolismo e Endocrinologia na Merck Brasil.
Pensando justamente em aproveitar sem exageros e sem abrir mão do prazer, a nutricionista Tarcila Beatriz Ferraz de Campos, do Grupo de Educação do Centro de Diabetes e Obesidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e educadora da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), da Associação Diabetes Brasil (ADJ) e da International Diabetes Federation (IDF), reuniu dicas simples e práticas para curtir as ceias de Natal e Ano-Novo com mais leveza:
Comece pelas saladas e vegetais. Eles ajudam a controlar a glicose e ainda dão aquela sensação de saciedade antes do prato principal.
Colocando essas dicas em prática, dá sim para transformar as ceias de fim de ano em momentos de prazer, equilíbrio e bem-estar. É sobre saborear cada prato com atenção, aproveitar as delícias da temporada e cuidar de si sem abrir mão da celebração. Afinal, mais do que comida, as festas são feitas de encontros, memórias e daquela sensação boa de estar à mesa com quem a gente ama.
