No intervalo entre um brinde e outro, seu corpo precisa respirarReprodução/Internet

Publicado 26/12/2025 09:29

Olá, meninas!

Depois do Natal, que já deixou a gente cansada de tanto comer, rir e brindar, vem aquela segunda temporada de festas: o pré–Ano Novo. É reencontro com amigos, festa da firma, despedida do ano, “só um drinkzinho” que nunca é um só… e quando a gente vê, já tá naquele ciclo de celebração sem pausa. A parte ruim? No dia seguinte bate a dor de cabeça, a sede infinita, o enjoo e aquele arrependimento básico de quem prometeu que não ia exagerar — e exagerou.

O médico Armindo Matheus explicou que esse período de dezembro é quase uma armadilha para o nosso corpo, porque é quente, corrido, a gente dorme menos, come mal e vive pulando de evento em evento. E aí, segundo ele: “Nessa época, as pessoas dormem menos, comem rápido, bebem em ambientes quentes e se esquecem da água. Esse conjunto faz o álcool agir de forma mais intensa e causa a famosa ressaca”, explica.

Ou seja: a gente ajuda a ressaca a acontecer sem nem perceber.



Mas calma, que tem solução! Dá pra curtir tudo — e com brilho nos olhos — sem sofrer no dia seguinte. E se você já exagerou (o que é super normal), também tem jeitinho de se recuperar. O médico lembrou que pequenas atitudes fazem toda a diferença antes de beber, como hidratar o corpo, comer algo leve, não beber de estômago vazio e tentar não misturar mil tipos de álcool. No fim das contas, como ele mesmo reforça: “O corpo precisa de equilíbrio. Quando hidratação e alimentação acompanham a bebida alcoólica, o impacto diminui muito”.



Agora, se o estrago já foi feito e você acordou prometendo que “nunca mais bebe”, o Dr. Armindo garante que tem como melhorar. Ele recomenda beber bastante água ao longo do dia, apostar em água de coco, frutas, soro de hidratação, fazer refeições leves, descansar sempre que der, evitar café demais e até tomar um banho morno para ajudar a circulação. E ainda alerta: “A ressaca é o jeito que o corpo encontra para avisar que passou do limite. O foco deve ser hidratar, repor energia e descansar”, diz.



E não é só quem bebe que merece atenção nas festas, viu? O médico faz um alerta importante: crianças e idosos sofrem muito mais com o calor e podem desidratar rapidamente. Ele lembra que: “Crianças e idosos desidratam com mais facilidade por causa do calor. Mesmo nas festas, eles precisam de água, descanso e alimentação adequada”, orienta o especialista.

E fecha com aquela recomendação que todo mundo deveria levar a sério: “Se estiver com sintomas intensos, como vômitos repetidos, tontura forte ou mal-estar persistente, procure orientação médica. A ressaca melhora, mas a saúde precisa estar sempre em primeiro lugar”, conclui o Dr. Armindo Matheus.

