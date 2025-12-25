Passo a passo fácil para uma maquiagem linda que dura a noite toda - Reprodução/Internet

Publicado 25/12/2025 09:35

Olá, meninas!

Fim de ano chegando e a gente já começa a pensar nas makes das festas, né? Mas ninguém merece passar horas na frente do espelho pra conseguir aquele glow bonito.

A boa notícia é que dá sim pra ficar iluminada, moderna e pronta pra qualquer confraternização sem complicar a vida. E pra facilitar tudo isso, a maravilhosa maquiadora Rô Freire compartilhou uns truques que são simplesmente ouro pra quem quer praticidade sem perder a elegância.



A Rô é super adepta de deixar a make fácil, inteligente e com aquele acabamento que faz diferença real no visual. Como ela mesma diz: “Eu sempre valorizo técnicas acessíveis que realmente mudam o acabamento. Produtos inteligentes facilitam combinações, e permitem criar efeitos leves ou marcantes conforme o momento. A ideia é simplificar etapas usando texturas versáteis, que deixam tudo mais bonito sem complicar a rotina. Pequenos ajustes fazem enorme diferença no resultado.”



Só esse conselho já dá vontade de revisar o nécessaire inteiro, né?



E seguindo essa vibe, olha as dicas práticas que ela garante que funcionam demais pras festas de fim de ano:



A primeira é apostar sem medo em produtos multifuncionais. Sabe aquelas paletinhas cremosas que viram sombra, blush e até batom? Pois é, elas salvam qualquer produção de última hora. Além de deixarem tudo mais harmônico, você só precisa ajustar a quantidade pra deixar mais leve ou mais marcado. Perfeitas pra viagens, eventos corridos ou pra quando você tem cinco minutos pra ficar pronta — quem nunca?



Outra dica que eu simplesmente amei é usar lápis esfumado pra definir o olhar rapidinho. A técnica é: passa o lápis macio (preto ou marrom) bem rente aos cílios e dá uma esfumadinha com pincel pequeno ou até cotonete. Depois, coloca um pontinho de iluminador no centro da pálpebra. Pronto: profundidade, brilho suave e aquele ar de “caprichei sem esforço”. Funciona tanto pra almoço descontraído quanto pra festa noturna.



E olha essa: trocar a máscara preta pela máscara marrom. A Rô lembra que o marrom continua super em alta e deixa o olhar aberto sem pesar. Fica elegante, suave e combina com qualquer sombra. Fora que nas fotos fica um charme, com um acabamento natural que segura bonito até o final da festa.



Se você ama praticidade, vai adorar a próxima: looks monocromáticos. Usar o mesmo tom nos olhos, bochechas e boca deixa tudo moderno e fresco. Além de agilizar muito, cria aquela coerência imediata no rosto. E o truque é brincar com as texturas — mistura cremoso, cintilante e matte que não tem erro. Fica um brilho suave perfeito pra calor, festa ao ar livre, ceia com a família... tudo!



Pra fechar com chave de ouro, tem o famoso lip combo. A Rô sugere contornar levemente os lábios e completar com gloss, seja transparente ou com corzinha. Dá volume, deixa os lábios lindos sem exagerar e é super confortável, o que é perfeito pra eventos longos, fotos, brindes, comidas… tudo aquilo que rola no fim de ano.



Ou seja, amiga: dá sim pra brilhar muito sem estresse. Com essas dicas da Rô Freire, você fica pronta rápida, linda e com aquela vibe moderna que a gente ama. E o melhor: tudo de forma simples e realista, do jeitinho que nossa rotina de fim de ano pede.

