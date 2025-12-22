Menos sombra, mais uniformidade: o que muda quando você troca a depilação pela epilação - Reprodução/Internet

Publicado 22/12/2025 09:38

Amiga, se tem uma coisa que mudou o jogo nos cuidados com o rosto é a epilação do buço. Sabe aquele pelinho que insiste em aparecer e atrapalha a maquiagem? Pois é… muita gente tá trocando a depilação tradicional pela epilação porque ela é mais delicada com a pele e dura bem mais. E o melhor: dá aquele acabamento lisinho sem deixar a região irritada.



A técnica pode ser feita com cera morna ou com linha, e o resultado é super natural. Além disso, como o pelo sai desde a raiz, você fica semanas sem se preocupar. A própria Marina Groke, cofundadora de uma rede de escovarias, resume isso direitinho: “Na epilação, o pelo é removido desde o bulbo, o que significa que o folículo fica temporariamente livre e o ciclo de crescimento se prolonga.”



Ela ainda explica que tudo depende do tipo de pele e do pelo: “O processo pode ser feito com cera morna ou com linha, dependendo da sensibilidade da pele e do tipo de pelo. A diferença é que, ao extrair o fio pela raiz, a pele se mantém lisa por mais tempo e sem o escurecimento que costuma ocorrer quando o pelo é cortado superficialmente”.



Ou seja: além de durar mais, evita aquele sombreado que a gente detesta.



E claro, pra manter o resultado ainda mais bonito, alguns cuidados básicos fazem toda a diferença: hidratante levinho, nada de ficar esfregando a região e protetor solar sempre, porque essa área é super sensível.



Epilação X depilação: a diferença que ninguém te contou



Muita gente acha que depilar e epilar é a mesma coisa… mas não é!

A depilação só corta o pelo na superfície — tipo lâmina, creme depilatório, esses métodos rápidos. Funciona? Funciona. Mas dura pouco e o pelo volta mais grosso, mais áspero e, às vezes, até encrava. Sem contar que a repetição pode escurecer a pele e causar aqueles micro cortes irritantes.



Já a epilação é outra história: o pelo sai da raiz mesmo. Isso dá um intervalo bem maior entre uma sessão e outra, a pele fica lisinha por semanas e, com o tempo, o pelo cresce mais fino e em menor quantidade. É um cuidado que faz diferença a longo prazo.



E Marina reforça isso com todas as letras: “Quando o pelo é arrancado da raiz, evitamos a formação de sombras na pele e a obstrução dos poros. O resultado é mais uniforme e o acabamento, visivelmente superior”.



Ela também comenta que a escolha do método depende muito do que você prefere e da sensibilidade da sua pele: “A linha é perfeita para áreas pequenas e delicadas, pois permite maior precisão, enquanto a cera garante rapidez e excelente acabamento. O importante é que o procedimento seja realizado por um profissional capacitado, em ambiente higienizado e com produtos de qualidade”.



Com o tempo, você vai perceber que o intervalo entre as sessões aumenta, o buço fica mais clarinho, sem aquela sombra chata, e a pele fica muito mais uniforme.



No fim, epilação é aquele tipo de cuidado simples que faz uma diferença enorme na autoestima — e quem experimenta, geralmente não volta atrás. Quer pele lisinha por semanas? Essa pode ser a sua nova melhor amiga.

