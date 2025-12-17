Pier Mauá será palco do Rio Fashion Week em abril de 2026 - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 17/12/2025 09:34

Olá, meninas!

Gente, notícia muito fashionista chegando: o Rio de Janeiro tá voltando com tudo no universo da moda! Depois de mais de 10 anos sem acontecer, a cidade anunciou oficialmente que em 2026 vai rolar o tão esperado Rio Fashion Week — e já dá pra sentir aquele clima de passarela no ar!



O evento tá marcado para acontecer de 15 a 18 de abril, num dos lugares mais icônicos do Rio, o Pier Mauá, bem no coração da zona portuária. É tipo um festival de estilo, criatividade e tendências que promete colocar o Rio de novo no mapa fashion mundial!



E olha que legal: esse Fashion Week carioca não vai ser só sobre desfiles. A ideia é trazer uma experiência completa, com films e atividades ligadas ao universo da moda, conversas sobre carreira, música e várias outras surpresinhas que fazem esse mundo ser tão apaixonante!

Quem tá organizando é a mesma galera por trás do São Paulo Fashion Week, e o plano é que os dois eventos se integrem no calendário oficial da moda brasileira — tipo, SPFW no segundo semestre e Rio Fashion Week abrindo o ano fashion do Brasil.



No fim das contas, tá sendo visto como uma super oportunidade para o Rio brilhar internacionalmente e impulsionar designers, marcas e talentos da moda brasileira.

Então, se você ama esse universo tanto quanto eu, segura o coração: 2026 promete ser puro estilo, glamour e muita inspiração!

