As padronagens que unem estilo, movimento e aquela vibe fresca que o verão pedeReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2025 09:29

Olá, meninas!

Amiga, se prepara porque a primavera e o verão de 2026 vêm gritando personalidade! As estampas vão tomar conta de tudo — e não é de um jeitinho tímido, não. Vem uma mistura deliciosa de referências retrô, um toque artsy e aquela vibe natureba que deixa qualquer look mais interessante. A ideia da temporada é simples: cor, movimento e muito estilo sem medo de aparecer.



E tem estampa pra todos os moods: o print de vaca volta com combinações totalmente novas, o xadrez aparece mais delicado e feminino, os florais entram na vibe “tamanho GG e super vibrantes”, e os degradês chegam trazendo aquele clima ensolarado de final de tarde. Tudo muito leve, criativo e com carinha de novidade — bem a cara dessa virada da moda.



Floral vibrante



Os florais voltaram a ocupar seu trono, mas agora em versão ousada: flores grandonas, cores intensas e aquele visual que já chega animando o ambiente. O contraste entre um fundo clarinho e flores em rosa e fúcsia deixa a produção alegre, moderna e super a cara do verão. Ideal pra usar no dia a dia, no passeio de domingo ou naquele rolê ao ar livre.



Floral romântico



Se você é do time que ama um look mais delicado, vem cá! Os florais miudinhos continuam firme e forte, agora em tons suaves como rosa e branco. Eles aparecem em vestidos levinhos, com saias rodadas e babados que dão aquele charme discreto. É o look perfeito pra ocasiões diurnas, almoços, encontros tranquilos… aquela coisa bem feminina e confortável.



Xadrez vichy



O nosso queridinho vichy segue firme no verão, mas com um toque extra de frescor. Tecidinhos leves, modelagens românticas e aquele ar retrô que nunca perde o encanto. Vestidos midi, acessórios combinando e pronto: você fica moderna, charmosa e com aquele estilo que parece ter saído de um filme fofo.

