Publicado 12/12/2025 09:31

Olá, meninas!

Chegou a temporada primavera-verão e, junto com o calorzinho, a beleza também pega fogo! E se tem uma trend que tá explodindo no TikTok e nos editoriais de moda, é a Toasty Makeup — aquela make elegante, radiante e com um glow de “acabei de tomar um solzinho gostoso”. Perfeita pra sair do mood invernal e entrar nos dias quentes com estilo e cara de férias.



A vibe da Toasty Makeup é toda trabalhada nos tons terrosos: marrom, caramelo, bronze… tudo aplicado com carinho nas pálpebras, cílios, lábios e até no bronzer. O resultado? Uma pele iluminada, com aquele ar saudável e quentinho, como se você tivesse acabado de voltar da praia. Sem exagero, só um charme natural.



E pra quem quer entrar nessa tendência, o expert Newton Batista, que atua em um renomado salão de beleza aqui do Rio de Janeiro, deu umas dicas que valem ouro:



Preparando a pele



Nada começa sem uma boa limpeza, né? Depois disso, entra com um sérum ou hidratante bem poderoso — de preferência com ativos iluminadores, tipo ácido hialurônico ou extratos naturais. A ideia é deixar a pele super hidratada e prontinha pro glow. Fecha essa etapa com um primer levinho, só pra uniformizar tudo e fazer a make durar. Essa preparação é o segredo pra bronzer, iluminador e blush ficarem naturais e com aquele brilhinho saudável.



Pele



Aqui o bronzer é a estrela! Aplica nas têmporas, maçãs do rosto, ponte do nariz e mandíbula, sempre com a mão leve. Antes disso, passa um hidratante e uma base bem fluida pra deixar tudo uniforme. Aí sim entra o iluminador nos pontos altos — topo das maçãs, arco do cupido… só pra dar aquele brilho chique, sem virar “bola de discoteca”.



Olhos e cílios



Nos olhos, vá de sombras quentinhas e terrosas. Começa com um tom clarinho na pálpebra e depois esfuma um mais escuro no côncavo pra dar profundidade. Máscara de cílios? Sim! Mas prefira uma que alonga sem pesar. E um truquezinho que faz toda diferença: um toque de sombra bronze iluminada no cantinho interno. Fica fresh, fica glow, fica tudo!



Lábios



Aposte nos tons caramelo, terracota e glosses com essa pegada mais quente. Se quiser um efeito mais natural, aplica o batom com o dedo, dando batidinhas pra criar um degradê suave. E um gloss no centro dos lábios… amiga, fica a coisa mais linda e bem dentro da vibe “sol beijou minha boca”.



A Toasty Makeup é a prova de que a make pode ser simples e impactante ao mesmo tempo. Ela traz calor, leveza e aquele aspecto de saúde que combina demais com os dias longos, ensolarados e cheios de energia dessa época do ano.

Curtiram as dicas?