O comeback fashion que coloca o boho chic de volta ao topo - Reprodução/Instagram

O comeback fashion que coloca o boho chic de volta ao topoReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2025 09:33

Olá, meninas!

Olha só: o boho chic tá voltando com tudo — como aquele velho crush que some e volta mais lindo e com estilo repaginado. Peças fluídas, vibe despojada, romantismo e um Q de glamour são a cara dessa tendência que tá bombando de novo.



Pensa comigo: vestidos longos e soltos, saias que dançam quando você anda, blusas com babados, coletes e peças de camurça ou couro dão aquele ar boho moderno, feminino e super confortável.



E amiga, os acessórios são essenciais pra fechar o look com chave de ouro: bolsas com franjas, cintos de couro (ou camurça) marcantes, colares e pulseiras artesanais ou com pedrarias, chapéus estilosos… Eles dão personalidade e transformam algo simples em um look boho-chique real.



O melhor de tudo? Esse estilo tem tudo a ver com liberdade, autoestima e autenticidade — é pra quem ama se vestir com alma, com leveza, sem se preocupar demais com regras. O boho chic de agora é atualizado, urbano e super feminino, perfeito pra quem quer se destacar com estilo e conforto.

Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.