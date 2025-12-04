Tendências que vão do clássico ao super ousado - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 09:29

Olá, meninas!

As unhas de acrigel viraram febre entre quem quer mão bonita e resistente ao mesmo tempo. Elas alongam de forma super natural e ainda são perfeitas para quem ama inventar moda na manicure — dá pra brincar com brilho, textura, cor… tudo com aquele acabamento impecável que a gente ama!



E o mais legal é que funcionam tanto pra quem curte um estilo mais discreto e elegante, quanto pra quem gosta de causar com produções cheias de personalidade. Então se prepara, porque selecionei 7 inspirações de unhas acrigel decoradas que estão dominando os salões e prometem renovar seu visual com muito estilo!



Animal print com toque dourado



Uma combinação poderosa! A estampa animal ganha sofisticação quando encontra o dourado. Fica estiloso, marcante e com aquele ar chique que não passa despercebido. Ideal pra quem curte detalhes glam com tempero de atitude.



Selvagem chique



Aqui é moda pura! A união das estampas de zebra, onça e tartaruga traz um efeito fashionista instantâneo. Os tons de verde e marrom deixam tudo harmônico e elegante — perfeito pra quem ama looks neutros ou apostam nos terrosos.



Maximalismo metálico



Brilho? Temos. Volume? Também! Essa tendência é pra quem não tem medo de ousar. Mistura de esmaltes coloridos, pedrinhas e efeitos cromados — cada unha vira literalmente uma mini joia.



Jardim de flores



Um charme! Flores em cores vibrantes com pedrarias delicadas sobre uma base nude criam um visual romântico e divertido. A cara da primavera nas unhas!



Vermelho e branco



O clássico repaginado! O vermelho ganha um toque moderno quando vem junto ao branco e ao dourado. Com flores e linhas metálicas, o resultado é puro glamour com aquela elegância atemporal.



Arco-íris metálico



Quer causar? Essa é pra você! Cores intensas com acabamento espelhado criam um efeito moderno e meio psicodélico. Unhas que chamam atenção e combinam com personalidades criativas.



Natureza chic



Para as discretas com estilo. Os tons de verde, combinados com transparências e texturas, deixam a esmaltação sofisticada e com um ar natural. Elegante na medida certa!

Curtiram as dicas?