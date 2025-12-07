Neon pastel - Reprodução/Instagram @voguebrasil

Publicado 07/12/2025 00:00

Meninas, podem se preparar porque a make do próximo verão vai ser tudo! Estou falando de muita cor, estilo e atitude! A grande aposta agora é o tal do neon pastel, esse tom que mistura o brilho e energia do neon com a leveza e fofura dos tons pastel. O resultado? Uma make que chama atenção sem ficar over, sabe?

Imagina: pálpebras coloridas, bochechas com blush de cor diferente, lábios vibrantes… e tudo com um estilo fresh e descontraído, remetendo aquele jeitinho “verão à beira-mar, vibe surf + festa” que a gente ama.

Para deixar o look mais suave e usável, a galera mistura pigmentos neons com branco, resultando nesse tal “neon pastel” que foge do óbvio.

E tem mais: a textura da make entra como coautora do look. Bases leves, peles mais naturais, blush cremoso, iluminador delicado… tudo para equilibrar o colorido e deixar o visual com cara de “tô pronta pra aproveitar o calor, a festa, a praia”.

Também vale ousar nos cílios coloridos, delineados diferentes, ou até num toque de cor inesperado no look, porque quando a tendência é brincar com cor, a graça está na coragem de experimentar.

Ou seja: se você quer uma make que seja a sua cara, alegre, despojada, moderna e com aquele glow de verão, o neon pastel está feito pra você!

Maçã + tomate: o suco que deixa o corpo radiante

suco de maçã e tomate - Reprodução/Internet

Sabia que o suco de maçã com tomate é aquele truquezinho simples que deixa a gente mais saudável sem nenhum esforço. Ele é nutritivo, cheio de vitaminas e antioxidantes, ajuda na digestão e ainda dá um “up” na imunidade. Tudo isso com um sabor leve e refrescante.

Para fazer, é só lavar, descascar e cortar os tomates e as maçãs, bater tudo no liquidificador com água e, se quiser, um pouquinho de limão para realçar o gosto. Coa se preferir o suco bem lisinho e serve geladinho. Pronto, zero complicação!

O legal é que o tomate tem licopeno, que faz super bem para o coração, e a maçã é cheia de fibras que ajudam o intestino a funcionar direitinho. Os dois ainda fornecem vitamina C, que fortalece o corpo, além de contribuírem para a saúde dos pulmões e ajudarem a controlar o colesterol.

Ou seja, é um suco simples, gostoso e que cuida da gente de verdade. Vale muito incluir na rotina!

Beleza da Alma

“O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e correr o risco de viver seus sonhos” - Paulo Coelho.



