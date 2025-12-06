Inspire-se, coloque a mão na massa e deixe o clima natalino entrar pela portaReprodução/Pinterest
Se tem dois itens que fazem toda a diferença sem precisar virar a casa do avesso são as guirlandas e os arranjos. Eles são tipo aquele detalhe que transforma tudo — até quem mora em apartamento pequeno consegue deixar o ambiente super acolhedor, com cara de “família reunida e rabanada saindo”.
E o melhor: dá pra fazer em casa, gastando quase nada e com um pouquinho de criatividade (que eu sei que você tem!).
Como fazer sua guirlanda em casa
Você vai precisar de:
Um aro (pode ser de arame, papelão ou madeira);
Galhos, florzinhas ou folhagens (naturais ou artificiais);
Linha de costura + cola quente;
Tesoura;
E os enfeites que você quiser (bolinhas, pinhas, fitinhas... deixa a imaginação rolar!);
Modo “faça e arrase”:
Monte a base: forme o círculo ou use um pronto. Se for de papelão, recorta com uns 2 a 3 cm de largura;
Comece a preencher: posicione os galhos e vá sobrepondo pra criar volume;
Prenda bem: enrola a linha em volta da base e do galho e puxa firme — é tipo ir costurando a guirlanda;
Vai construindo camadas: quanto mais sobreposto, mais cheinha e bonita ela fica;
Chegou a hora dos enfeites: adiciona as bolinhas, o lacinho, o que tiver escolhido. Cola ou amarra;
Finaliza com estilo: coloca um gancho ou faça um laço na parte de cima pra pendurar na porta;
Pronto! Agora sim, inspiração liberada.
Ideias pra você se apaixonar
1. Guirlanda azul com laço
Quer fugir do tradicional? Vai de azul! Fica moderno e super elegante. Aqui, os galhos de mirtilo, o laço e até o Papai Noel no centro dão aquele toque diferente e chique.
2. Guirlanda com pinhas, laranja e canela
Um mix de aroma e aconchego! Laranjas secas, canela em pau e pinhas criam um visual rústico e charmoso. Ideal pra quem quer receber os convidados já com aquele cheirinho natalino na entrada.
3. Arranjo de Natal com laços
Os laços seguem em alta, e não só na árvore! Monte um arranjo com flores, galhos e enfeites combinando, coloque num vaso transparente e preencha com bolinhas dentro. Depois, finalize com mini laços nos ramos. Fica delicado, fino e super Instagramável.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.