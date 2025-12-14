Esse branco suave combina com tudo e funciona em vários estilos - Reprodução/Instagram @pantone

Publicado 14/12/2025 00:00

Vocês viram a grande novidade envolvendo moda e decoração na última semana? A Pantone anunciou a cor do ano de 2026: Cloud Dancer, um off-white delicado que traz calma, leveza e organização — quase um suspiro visual. A ideia é oferecer um respiro em meio ao ritmo acelerado do dia a dia, simbolizando equilíbrio, tranquilidade e aquele momento de pausa que todo mundo precisa para se sentir mais centrada e em paz.

Esse branco suave combina com tudo e funciona em vários estilos. Na moda, ele deve aparecer em looks minimalistas, peças básicas chiques e acessórios discretos, trazendo elegância sem esforço e aquele toque sofisticado que a gente ama. Na decoração, é perfeito para paredes, móveis e objetos, criando ambientes clean, acolhedores e super sofisticados. O off-white também deve invadir o design de produtos e tecnologia, apostando em visuais neutros, versáteis e atemporais, que se adaptam facilmente a qualquer estilo ou ocasião.

Claro que nem todo mundo ficou empolgado — alguns acharam “óbvio demais”, outros adoram justamente pela versatilidade. Mas Cloud Dancer se destaca justamente por ser equilibrado e adaptável, um convite para desacelerar, simplificar e deixar a vida um pouco mais leve. É simples, mas cheio de presença, aquele tipo de cor que abraça, acalma e ainda deixa espaço para você criar, se expressar e se sentir confortável em qualquer ambiente.

Unhas de verão: cores que vão dominar a temporada

Neste verão dá para ousar, misturar estilos ou apostar no clássico - Reprodução/Instagram

O verão chega com tudo no próximo dia 21, e as tendências de unhas não ficam de fora dessa temporada tão aguardada de fim de ano! A nova paleta de esmaltes traz de tudo: cores suaves, tons vibrantes e opções para todo estilo e humor.

Tem o verdinho pastel, fresh e delicado, perfeito para looks românticos ou minimalistas. O metalizado dourado brilha e dá aquele toque glam, enquanto o rosa pink levanta o astral e combina com biquíni, vestido de festa ou look casual cheio de personalidade. O azul cobalto aparece moderno e ousado, o amarelo manteiga é delicado e elegante, e o laranja cítrico traz energia para o verão. Tons suaves como malva e lilás continuam em alta, e o vermelho intenso clássico garante unhas poderosas e atemporais.

Ou seja, 2026 vai ser democrático: dá para ousar, misturar estilos ou apostar no clássico. O importante é escolher a cor que combina com você e a faz sentir maravilhosa — porque unha bonita é aquela que nos deixa confiantes e felizes!

Beleza da alma

“Cada dia que surge, constitui uma nova vida para quem sabe viver" - Horácio.