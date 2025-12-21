Há poucos dias do Natal, além da correria na cozinha com a preparação da ceia, bate aquela dúvida clássica: “e agora, qual roupa utilizo?” A gente quer estar confortável, mas também quer dar aquela caprichada no look!
O vermelho continua sendo o favorito — você veste e já parece que entrou no clima da noite. Um vestido soltinho, uma blusinha elegante, um macaquinho… tudo funciona. E combina super bem com dourado, nude e até branco.
Falando nisso, o look branco é perfeito para quem passa o Natal no calor: fresquinho e com aquela vibe chique sem esforço. Já quem gosta de fugir do óbvio pode apostar no verde oliva, nos tons terrosos ou no rosê, que deixam o visual moderno e natalino ao mesmo tempo.
E se tem um dia em que o brilho é mais que permitido, é esse! Um top com paetê, uma sandália metalizada ou até uma bolsinha com glitter já dão aquele toque festivo que faz toda diferença.
Só não esquece do principal: conforto. Você vai comer, abraçar, rir, tirar foto… então escolha tecidos leves e sapatos que não virem arrependimento na metade da ceia. Depois, é só finalizar com uma make iluminada, um acessório bonito e está pronta para arrasar sem esforço.
No fim, a moda de Natal é sobre se sentir linda e à vontade, do jeitinho que você é — e preparada para encarar a farofa e a foto em família também.
Rabanada para todos os gostos: confira algumas versões
rabanada - Reprodução/Internet
Quando chega o Natal, a rabanada sempre vira estrela da cozinha — e o melhor é que dá pra preparar do jeitinho que combinar mais com você. A tradicional frita continua imbatível: pão amanhecido bem molhadinho no leite, passadinho no ovo, frita até dourar e finaliza com açúcar e canela… aquele cheiro que já parece abraço.
Se a ideia é pegar mais leve, dá pra assar no forno sem mistério: o pão fica macio por dentro, douradinho por fora e sem a bagunça da fritura. A airfryer entra como a opção prática e rapidinha, deixando a rabanada crocante, linda e pronta em poucos minutos.
E, claro, existe a versão vegana, que fica uma delícia usando leite vegetal e pão sem ingredientes de origem animal. O resultado continua cheiroso, doce e com aquela vibe natalina irresistível.
No fim das contas, cada jeito tem seu charme — e todos deixam a casa com aquele clima gostoso de festa.
Beleza da alma “O Natal, crianças, não é uma data. É um estado de espírito” - Mary Ellen Chase.
