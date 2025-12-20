O charme de reaproveitar, reinventar e dar nova vida aos seus enfeites - Reprodução/Internet

O charme de reaproveitar, reinventar e dar nova vida aos seus enfeitesReprodução/Internet

Publicado 20/12/2025 10:00

Olá, meninas!

A decoração de Natal de 2025 tá vindo num clima super gostoso: nada daquele exagero cheio de informação, sabe? A vibe agora é misturar naturalidade, elegância e peças que realmente tenham significado — aquelas que acolhem, que deixam a casa com carinha de lar, sem pesar no visual. E o mais legal é que essa tendência combina muito com reaproveitar o que a gente já tem, brincar com texturas e fazer tudo conversar com o estilo da casa.



A arquiteta Rose Chaves comentou exatamente isso. Ela vive acompanhando esse movimento e sempre reforça como pequenas escolhas já dão outra vida pra decoração. Como ela mesma diz: “É importante lembrar que ninguém precisa comprar uma árvore nova todo ano. Muitas pessoas já têm uma estrutura linda em casa, e só precisam adicionar pequenos detalhes ou adornos que atualizam o visual. O clássico continua forte, e funciona muito bem para quem prefere destacar o tradicional”.



E é verdade! Às vezes, só um laço diferente ou um toque metalizado já transforma a árvore.



O que tá bombando em 2025



Os elementos esculturais estão super em alta! Eles dão altura, movimento e deixam tudo com aquele ar sofisticado sem esforço. As peças em cerâmica, arranjos mais estruturados e esses itens geométricos mais modernos criam pontos de interesse sem poluir o ambiente. É aquele "toquezinho contemporâneo" perfeito pra quem quer modernizar sem perder o clima natalino.



E as cores? Amiga, tá um luxo! Nada tão tradicional. O destaque vai pra tons champagne, areia metalizada, verde suave, azul profundo e cobre queimado. Uma paleta chique, leve e super elegante. As combinações tom sobre tom vão aparecer muito também — fica sofisticado sem exagero. Agora, se você gosta de impacto, já anota: verde-esmeralda + dourado fosco vai ser hit total.



Reaproveitar é tendência — e também super afetivo



A tendência mais forte de todas? Reaproveitar o que você já tem. Nada mais atual do que criar com memória afetiva. Laços antigos ganham texturas novas, bolas que já têm história podem virar centros de mesa lindos, ramos secos podem entrar em guirlandas… tudo vira possibilidade.



E isso faz parte da graça: montar uma decoração que tenha a sua cara, que conte sua história.



Até a Rose reforça essa ideia de forma tão doce e verdadeira: “A verdadeira tendência está em valorizar o que já existe e complementar com peças novas quando fizer sentido. Não é necessário renovar tudo, basta observar o que pode ser agregado para acompanhar o clima atual. Eu mesma invisto apenas em pequenos itens para potencializar minha árvore sem perder a estrutura que já construí”.



E se você tem pets…



Quem divide a casa com pets sabe que decoração precisa ser bonita, mas também segura. Árvores mais compactas, enfeites mais resistentes, itens frágeis colocados mais no alto… tudo isso evita estresse e mantém o clima festivo sem bagunçar a rotina dos bichinhos. É só adaptar pra que todo mundo — inclusive os peludinhos — aproveite.



Finalizando com charme (e sem gastar muito)



Os arranjos são a cereja do bolo: velas neutras, folhas secas, laços de tecido leve… tudo isso traz aquele brilho sutil e elegante que a gente ama. Fica perfeito em mesas, aparadores, cantinhos da casa toda.



E como Rose bem resume: “Essas composições ajudam a integrar todos os espaços da casa. O mais importante é pensar na busca por harmonia entre as escolhas para celebrar com autenticidade”.



No fim, amiga, o segredo é decorar com amor, com intenção e com o que faz sentido pra você. O Natal fica muito mais bonito assim.

Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.