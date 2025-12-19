Na paleta de branco e vermelho, fica a sugestão do o uso de flores, ramos e outros recursos que revelem o significado afetivo do Natal - Dan Brunini

Publicado 19/12/2025 09:29

Olá, meninas!

Conforme a aproximação do dia 25, aquele clima gostoso de fim de ano toma conta, cresce também a vontade de caprichar na mesa pra receber quem a gente ama no Natal e no Ano Novo. Porque vamos combinar: a ceia não é só sobre comida, é sobre carinho, memória e aquele cuidado que dá pra sentir no ar.

A arquiteta Cristiane Schiavoni é do time que vê a mesa posta quase como um ritual. Pra ela, montar a mesa é uma forma linda de transformar amor em detalhes — nos símbolos, nas escolhas, na beleza de cada cantinho pensado com intenção. E sim, dá pra ser sofisticada, elegante e prática ao mesmo tempo. Apaixonada pelas festas, ela faz questão de lembrar que não precisa gastar uma fortuna pra criar uma mesa de impacto.



“É tão bom viver esse senso de pertencimento e eu gosto de enfatizar que com coisas simples, como a louça que temos em casa, é possível fazer criar efeitos e lembranças memoráveis à mesa”.



Tudo começa pelo cardápio



Antes de sair separando pratos e guardanapos, Cristiane explica que o primeiro passo é decidir o que vai ser servido. O cardápio é quem manda! Ele ajuda a definir os tipos de pratos, talheres e taças. Vai ter sopa de entrada? Então já pensa no bowl ou prato fundo e na colher certa. Bebidas também entram nessa conta, porque cada uma pede sua taça ou copo ideal.



E um detalhe que faz toda a diferença: a decoração precisa ajudar a conversa a fluir. “A decoração deve facilitar a interação entre os convidados e, por isso os arranjos muito altos atrapalham o contato visual. Recomendo apostar em acessórios mais baixos que trazem charme sem comprometer a conversa”.



Se a ideia for um serviço à francesa, o sousplat vira protagonista. Além de proteger a toalha, ele mantém a mesa linda mesmo quando os pratos são retirados entre uma etapa e outra da refeição.



Outro cuidado que conquista geral, segundo ela, é pensar na praticidade. Ter um guardanapo de papel junto com o de pano é um carinho extra — principalmente pra quem usa batom e quer evitar manchas indesejadas.



Pra deixar tudo ainda mais especial, vale apostar nos marcadores de lugar. Podem ser etiquetas simples ou suportes delicados. “Esse detalhe organiza a disposição dos convidados e reforça a atenção dedicada ao preparo da mesa”.



Louça preta + dourado: chique e nada óbvio



Contraste entre o preto e o dourado atribui um toque contemporâneo para as ceias Dan Brunini

Se você quer fugir do tradicional e ainda assim arrasar, uma das apostas da Cristiane é a louça preta, seja brilhante ou fosca, combinada com detalhes dourados. O contraste fica elegante, acolhedor e super atual. Galhos secos, pinhas, velas, anéis de guardanapo e outros detalhes no mesmo mood ajudam a criar um clima intimista e sofisticado.



E olha que alívio: não precisa redecorar a casa inteira pra causar impacto. “O espírito do Natal está nos detalhes e, principalmente, no prazer de reunir quem importa em um ambiente preparado com carinho”.



Clássico natalino que nunca falha



Agora, se você é do time do tradicional, pode ir sem medo. A combinação da louça branca com o vermelho — queridinho do Natal — continua linda e cheia de significado.



“Vale começar pelo essencial como a aplicação de jogo americano vermelho, sousplat branco associado com louças da mesma cor e guardanapo claro para manter a harmonia”.



A partir dessa base, dá pra ajustar tudo conforme o cardápio: escolher os talheres certos, as taças ideais para cada bebida e até incluir pratinhos extras pra azeites ou petiscos. No fim, o mais importante é isso: uma mesa que acolhe, conta histórias e faz todo mundo se sentir em casa.