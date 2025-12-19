Na paleta de branco e vermelho, fica a sugestão do o uso de flores, ramos e outros recursos que revelem o significado afetivo do Natal Dan Brunini
“É tão bom viver esse senso de pertencimento e eu gosto de enfatizar que com coisas simples, como a louça que temos em casa, é possível fazer criar efeitos e lembranças memoráveis à mesa”.
Tudo começa pelo cardápio
E um detalhe que faz toda a diferença: a decoração precisa ajudar a conversa a fluir. “A decoração deve facilitar a interação entre os convidados e, por isso os arranjos muito altos atrapalham o contato visual. Recomendo apostar em acessórios mais baixos que trazem charme sem comprometer a conversa”.
Se a ideia for um serviço à francesa, o sousplat vira protagonista. Além de proteger a toalha, ele mantém a mesa linda mesmo quando os pratos são retirados entre uma etapa e outra da refeição.
Outro cuidado que conquista geral, segundo ela, é pensar na praticidade. Ter um guardanapo de papel junto com o de pano é um carinho extra — principalmente pra quem usa batom e quer evitar manchas indesejadas.
Pra deixar tudo ainda mais especial, vale apostar nos marcadores de lugar. Podem ser etiquetas simples ou suportes delicados. “Esse detalhe organiza a disposição dos convidados e reforça a atenção dedicada ao preparo da mesa”.
Louça preta + dourado: chique e nada óbvio
E olha que alívio: não precisa redecorar a casa inteira pra causar impacto. “O espírito do Natal está nos detalhes e, principalmente, no prazer de reunir quem importa em um ambiente preparado com carinho”.
Clássico natalino que nunca falha
“Vale começar pelo essencial como a aplicação de jogo americano vermelho, sousplat branco associado com louças da mesma cor e guardanapo claro para manter a harmonia”.
A partir dessa base, dá pra ajustar tudo conforme o cardápio: escolher os talheres certos, as taças ideais para cada bebida e até incluir pratinhos extras pra azeites ou petiscos. No fim, o mais importante é isso: uma mesa que acolhe, conta histórias e faz todo mundo se sentir em casa.
