Combinação de frutas em forma de suco virou febre nas redes sociaisReprodução/Internet

Publicado 24/12/2025 09:30

Olá, meninas!

Amiga, deixa eu te contar: eu descobri um suco que tem tudo pra virar o seu novo amor do verão. Sabe aquela combinação que é gostosa, saudável e ainda deixa a gente com sensação de “tô cuidando de mim”? Pois é exatamente isso que o suco de abacate com manga entrega. Ele é cremoso, refrescante e tem aquele sabor tropical que já dá vontade de beber deitada numa rede, olhando o céu.



A mistura das duas frutas é simplesmente perfeita. O abacate entra trazendo aquela cremosidade deliciosa que só ele tem, enquanto a manga faz o papel da doçura natural, com aquele perfume irresistível que já deixa a cozinha inteira com cheiro de coisa boa. O mais legal é que você pode deixar o suco do jeitinho que quiser: mais líquido, mais grosso, mais cítrico, mais docinho… é só escolher o humor do dia e ajustar os ingredientes.



E o preparo? Minha amiga, não tem mistério nenhum. É daqueles que você resolve em cinco minutos e ainda se sente a própria chef natureba. Basta picar meia xícara de manga, colocar um quarto de xícara de abacate (que pode estar em cubinhos ou amassado, tanto faz), jogar tudo no liquidificador junto com uma xícara do líquido que você preferir — leite de coco se quiser ficar bem tropical, água de coco para algo mais leve, leite vegetal pra um toque mais cremoso, ou até suco de laranja se quiser um sabor mais vibrante. Coloca gelo a gosto, um pouquinho de mel se quiser adoçar, e bate até virar uma mistura lisinha, cremosa e linda. Aí é só servir e aproveitar.



Se quiser deixar o suco ainda mais especial, dá pra brincar com alguns toques extras: um limãozinho espremido pra trazer frescor, um pedacinho de gengibre pra dar aquela acelerada natural no corpo, ou até um tiquinho de iogurte pra deixar tudo mais encorpado. É aquele tipo de receita que funciona de mil jeitos e sempre fica boa.



No fim, esse suco é quase uma pausa gostosa no meio da correria, sabe? Ele refresca, nutre e ainda dá a sensação de que a gente está se mimando — e convenhamos, a gente merece. Faz aí na sua casa e depois me conta: aposto que vai virar seu crush do verão também.

Dica maravilhosa, né? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido pela Band Rio de segunda a sexta, a partir das 13h40.