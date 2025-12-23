À espera da primeira filha, influenciadora transborda felicidade e conexãoReprodução/Instagram
Quem acompanha sabe que Rafa está esperando a primeira filha, fruto do relacionamento com o cantor Nattan, e ela tem mostrado cada momento com tanto carinho e verdade que dá até vontade de apertar a tela!
Ela surgiu naquele clique à vontade, com um look confortável e aquele sorriso que diz tudo: está feliz, plena e radiante, curtindo cada segundo dessa nova etapa. É tão bonito ver uma mulher que lutou tanto pelos seus sonhos — desde o BBB até construir um espaço forte no mundo digital, na TV e no coração de milhões — agora vivendo esse momento de amor tão profundo e transformador.
Rafa sempre foi daquelas que inspira: fala sobre propósito, faz questão de viver com verdade e dividir com a galera as coisas que realmente importam. E ver ela agora, nesse estado de plenitude, conectada com esse amor que está crescendo dentro dela, é simplesmente uma das cenas mais fofas e tocantes da internet recentemente!
Zuza — o nome escolhido para a bebê — está chegando, e a energia que a Rafa transmite é tipo um abraço quentinho no coração de todo mundo que torce por ela. Que essa reta final seja leve, feliz e cheia de luz, porque ela merece demais!
