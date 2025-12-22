Com cabelo claríssimo, Débora Secco mostra nova faseReprodução/Instagram
Os fãs não economizaram nos elogios, tipo chuva mesmo: teve quem chamou ela de linda de qualquer jeito, outro que falou que ela arrasou com o novo visual… enfim, aquela onda de amor que a gente ama ver nos comentários!
Ah, e essa vibe loira não é de ontem — a atriz já vinha apostando no tom desde outubro, inclusive como parte de um novo trabalho no cinema, então tá tudo com aquela cara de renovação e energia fresh pra próxima fase da carreira.
Débora segue ativa nas suas redes e sempre compartilhando esses momentos de beleza e rotina com a galera – por isso não é surpresa que qualquer mudança faça o público pirar!
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.