Com cabelo claríssimo, Débora Secco mostra nova faseReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2025 10:36

Olá, meninas!

Genteee, para tudo! A Débora Secco apareceu mais diva do que nunca com o cabelo loiríssimo e, claro, deixou geral comentando nas redes! Ela compartilhou o resultado da transformação no Instagram com aquele jeitinho direto e sem medo de ser feliz – até escreveu na legenda: “Loiríssima”, olha que poder!



Os fãs não economizaram nos elogios, tipo chuva mesmo: teve quem chamou ela de linda de qualquer jeito, outro que falou que ela arrasou com o novo visual… enfim, aquela onda de amor que a gente ama ver nos comentários!



Ah, e essa vibe loira não é de ontem — a atriz já vinha apostando no tom desde outubro, inclusive como parte de um novo trabalho no cinema, então tá tudo com aquela cara de renovação e energia fresh pra próxima fase da carreira.



Débora segue ativa nas suas redes e sempre compartilhando esses momentos de beleza e rotina com a galera – por isso não é surpresa que qualquer mudança faça o público pirar!

