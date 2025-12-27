Peças leves, brilho na medida e combinações que provam que elegância também pode ser confortável - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2025 09:30

Amiga, final de ano chegando e a gente já começa a pensar nos looks das confraternizações, né? Mas ó, não precisa criar produção mirabolante pra ficar incrível.

As tendências de 2025 estão super a nosso favor: muito conforto, estilo sem exagero e combinações que funcionam do happy hour com o pessoal até aquele evento mais elegante.



Separei três ideias que misturam informação de moda com praticidade real — daquelas que deixam a gente arrumada em minutos. Tem opção pra quem ama leveza, pra quem curte brilho controlado, pra quem não resiste a uma boa alfaiataria e até pra quem prefere um vestido que chega chegando.



All white moderninho e super leve



Sabe aquele look branquinho, fluido, que automaticamente deixa a gente com cara de fresca e iluminada? É exatamente isso. Um conjuntinho de tecido leve funciona tanto pra encontros durante o dia quanto pra ambientes mais relax.



O top soltinho e a calça ampla dão aquele movimento lindo quando a gente anda, enquanto acessórios mais estruturados — tipo óculos poderosos e uma bolsa grandona — entregam personalidade na hora.



É perfeito pra quem quer fugir do óbvio, mas ainda manter aquele ar casual chic que nunca falha.



Vermelho da cabeça aos pés: impacto sem esforço



Se tem uma cor que promete dominar 2025, é o vermelho — e o look inteiro nesse tom fica simplesmente irresistível. Um mini dress com estrutura linda, combinado com meia-calça e sapatos no mesmo tom, cria uma silhueta alongada e super elegante.



A bolsa redondinha e os acessórios mais longos deixam o look ainda mais charmoso. É aquela produção perfeita pra eventos noturnos ou pra quando você quer passar uma vibe poderosa, com um toque de ousadia, mas sem exagerar.



Brilho elegante: paetê com blazer clarinho



Pra você que ama um brilho, mas prefere algo mais equilibrado, essa dupla é tudo! A saia de paetês dá aquele glamour instantâneo, enquanto o blazer off-white entra como o contraponto perfeito, deixando o look chique sem esforço.



É uma produção que funciona super bem pra festas de trabalho, jantares, eventos mais formais… Você fica festiva, elegante e pronta pra arrasar — sem precisar pensar demais.

