O branco é presença garantida no Réveillon, carregado de simbolismo e boas energias para o ano que começa. Mas isso não quer dizer que ele precise ser sempre previsível. Dá, sim, para fugir do vestido branco básico e atualizar o look para entrar em 2026 com mais estilo e personalidade.

O segredo está nos detalhes. Tecidos com textura, como linho, laise, renda, tricot ou seda, deixam o visual muito mais interessante e elegante. Transparências delicadas, em mangas, recortes ou sobreposições, trazem leveza e um toque moderno sem exageros. A renda, tão tradicional nessa época, também aparece repaginada, com desenhos mais atuais e modelagens que fogem do comum, provando que o clássico pode, sim, ser reinventado.

Para quem quer sair do óbvio de vez, a alfaiataria leve é uma ótima aposta. Calças amplas, coletes, blazers e conjuntos monocromáticos em branco criam um look sofisticado, moderno e perfeito para diferentes tipos de comemoração, da praia à cidade. E os acessórios fazem toda a diferença: sandálias metalizadas, bolsas pequenas, cintos interessantes e brincos marcantes conseguem transformar até a produção mais simples.

No fim das contas, o branco continua sendo protagonista, mas o básico fica de lado. O mais importante é escolher um look que tenha a sua cara e faça você começar 2026 se sentindo linda, confiante e pronta para o ano novo.

Penteados para virar o ano: 3 ideias fáceis e estilosas

O ano novo está chegando e o look perfeito não pode faltar, né? E o cabelo é tudo para completar o visual! Aqui vão algumas ideias simples e estilosas para você brilhar na virada:

Ondas Leves: o natural que encanta

Ondas leves são perfeitas para quem ama um visual descomplicado. Use um modelador de cachos de forma bem solta ou faça tranças antes de dormir e solte no dia seguinte. Fica lindo, natural e super chic!

Coque despretensioso: prático e estiloso

O coque baixo e bagunçadinho é a pedida para quem quer algo fácil, mas cheio de estilo. Apenas prenda o cabelo de forma descontraída, deixando algumas mechas soltas. Se quiser, é só puxar um pouco nas laterais para dar aquele toque mais “glam”.

Rabo baixo polido: sofisticação sem esforço

O rabo de cavalo baixo e bem polido é ideal para quem quer um look mais sofisticado e chique. Basta fazer o rabo bem baixo, aplicar um sérum para brilho e pronto: você vai arrasar!

“É dentro de você que o Ano-Novo cochila e espera desde sempre” - Carlos Drummond de Andrade.



