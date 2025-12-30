Elas brilharam, ocuparam espaços e fizeram de 2025 um ano marcado pela força feminina - Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/12/2025 09:27

Olá, meninas!

Se 2025 tivesse um espelho, ele refletiria mulheres fortes, talentosas e cheias de presença. Foi um ano em que muitas brasileiras brilharam — cada uma do seu jeito — na música, nos negócios, nas artes e na influência. Mulherões que marcaram o ano e merecem ser lembradas nessa retrospectiva especial.



Na música, impossível não começar por Liniker. A cantora viveu um ano histórico ao se tornar a artista brasileira mais premiada no Grammy Latino 2025, levando três troféus e reafirmando tudo o que a gente já sabe: ela é voz, emoção, identidade e arte em estado puro. Daquelas que arrepiam e ficam.



Anitta seguiu firme no posto de fenômeno global. Em 2025, manteve o título de artista pop brasileira mais escutada no Spotify Brasil e também a brasileira mais ouvida no mundo na plataforma. Consistência, estratégia e muito trabalho — ela entrega tudo isso com naturalidade.



Já Ana Castela foi um dos grandes nomes do ano no sertanejo. Com músicas entre as mais tocadas e uma presença fortíssima nas redes, virou assunto, hit e referência para uma nova geração. Simone Mendes também deixou sua marca com “P do Pecado”, parceria que misturou pagode e sertanejo e ficou semanas entre as canções mais tocadas do Brasil.



Quando o assunto é negócios e influência, 2025 mostrou que poder também se constrói com visão. Vicky Safra seguiu sendo um dos maiores nomes do empresariado brasileiro, reconhecida como uma das mulheres mais ricas e influentes do país. Já Tarciana Medeiros, à frente do Banco do Brasil, consolidou seu nome como uma das principais lideranças femininas do setor financeiro, abrindo caminhos em um espaço historicamente masculino.



No universo da beleza e do digital, Bruna Tavares e Franciny Ehlke provaram que influência, quando bem trabalhada, vira marca forte e negócio sólido. As duas seguem como referências no mercado, com empresas próprias e enorme impacto entre consumidoras. Virgínia Fonseca, por sua vez, esteve entre os nomes mais comentados da internet em 2025, mantendo seu lugar como uma das maiores influenciadoras do país.



Nas artes, o ano foi especialmente emocionante. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres foram homenageadas com o Diploma Bertha Lutz, no Senado, em reconhecimento à importância de suas trajetórias para a cultura brasileira e para a valorização das mulheres nas artes. E Fernanda Torres ainda viveu um momento histórico: venceu o Globo de Ouro por sua atuação no cinema e levou o Brasil ao centro das atenções ao concorrer ao Oscar de Melhor Atriz. Um feito gigante — e cheio de orgulho.



No fim das contas, 2025 foi delas. Das que cantam, lideram, criam, empreendem e inspiram. Mulherões que deixaram marcas reais, abriram caminhos e mostraram, mais uma vez, que quando uma mulher avança, ela puxa muitas outras junto.