Informação de verdade para cuidar do rosto sem cair em ciladasReprodução/Internet

Publicado 30/12/2025 15:51

Olá, meninas!

Volta e meia aparece alguém dizendo que passar gelo no rosto é o segredo do rejuvenescimento. E aí já vale aquele momento sincerão. Segundo o cirurgião plástico Flávio Rezende, isso não é bem assim. “O gelo provoca uma vasoconstrição”, explica ele.

Na prática, isso significa que o frio ajuda a desinchar, a dar aquela impressão de rosto mais sequinho, principalmente de manhã. Mas é só isso mesmo. “Ele não tem ação regenerativa e não estimula a produção de colágeno”, reforça. Ou seja: até ajuda no inchaço, mas não faz milagre na pele.



Outro assunto que sempre gera dúvida é a massagem facial. Funciona? Ajuda a evitar rugas? A resposta não é tão simples. Hoje, existem exercícios faciais que vão além da massagem e trabalham os músculos do rosto de forma parecida com a musculação. “Eles atuam diretamente na musculatura facial”, explica o doutor Flávio. O ponto-chave aqui é a constância. Assim como na academia, não adianta fazer um dia sim e três não. Quando feitos corretamente e com frequência, esses exercícios podem, sim, trazer benefícios como mais firmeza e tonificação para o rosto.



Mas atenção: nem toda massagem é inofensiva. “Movimentos repetitivos, como amassar o rosto, podem contribuir para o surgimento de rugas”, alerta o médico. Isso pode acontecer ao redor da boca, na testa e até no pescoço, justamente por causa da compressão constante da pele.



No fim das contas, a mensagem é clara: nem gelo nem massagem descontrolada são fórmulas mágicas. Cuidar da pele envolve entender o que realmente funciona, respeitar os limites do rosto e, sempre que possível, buscar orientação profissional. Afinal, beleza também é informação — e autocuidado feito do jeito certo.

