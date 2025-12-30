Informação de verdade para cuidar do rosto sem cair em ciladasReprodução/Internet
Outro assunto que sempre gera dúvida é a massagem facial. Funciona? Ajuda a evitar rugas? A resposta não é tão simples. Hoje, existem exercícios faciais que vão além da massagem e trabalham os músculos do rosto de forma parecida com a musculação. “Eles atuam diretamente na musculatura facial”, explica o doutor Flávio. O ponto-chave aqui é a constância. Assim como na academia, não adianta fazer um dia sim e três não. Quando feitos corretamente e com frequência, esses exercícios podem, sim, trazer benefícios como mais firmeza e tonificação para o rosto.
Mas atenção: nem toda massagem é inofensiva. “Movimentos repetitivos, como amassar o rosto, podem contribuir para o surgimento de rugas”, alerta o médico. Isso pode acontecer ao redor da boca, na testa e até no pescoço, justamente por causa da compressão constante da pele.
No fim das contas, a mensagem é clara: nem gelo nem massagem descontrolada são fórmulas mágicas. Cuidar da pele envolve entender o que realmente funciona, respeitar os limites do rosto e, sempre que possível, buscar orientação profissional. Afinal, beleza também é informação — e autocuidado feito do jeito certo.
