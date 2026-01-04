Desintoxicação - Reprodução/Internet



Passou o Réveillon, o clima de festa já foi embora, e agora é hora de dar aquele "reset" no corpo e na mente. Depois de tanta comida, bebida e maquiagem, o melhor é começar o ano com leveza

Comece com uma alimentação leve e nutritiva: smoothies de abacaxi, couve e limão são perfeitos para desintoxicar e dar aquele boost de energia. Frutas e vegetais frescos também são aliados poderosos para recuperar o corpo e manter a hidratação. Uma dica maravilhosa é beber suco de melancia, pepino e limão! A melancia é super refrescante e rica em água, o que ajuda a manter o corpo bem hidratado, especialmente nos dias quentes. O pepino traz frescor e ainda tem propriedades que ajudam a reduzir o inchaço, enquanto o limão, além de dar um toque delicioso de acidez, é uma excelente fonte de vitamina C, que estimula a produção de colágeno e deixa a pele com aquele glow maravilhoso.

E, claro, não deixe de beber água, ela é sua grande amiga nesse processo!

Falando nela, depois de tanto brilho e maquiagem, o rosto precisa de atenção. Aposte em uma limpeza suave para remover as impurezas e, em seguida, use um bom hidratante com ácido hialurônico e vitamina C. Esses ingredientes vão devolver a luminosidade e ajudar a regenerar a pele, deixando-a renovada. E não se esqueça do protetor solar, mesmo nos dias nublados!

O truque para o pós-festas é ser gentil consigo mesma, cuidar do corpo e da mente de forma equilibrada e, sem pressa, deixar a energia voltar aos poucos.

Sorvete natural para pets: um mimo refrescante no verão

pets - reprodução/Internet

Se tem uma coisa que a gente ama é mimar nossos pets, né? E quando dá pra fazer isso de um jeito saudável e refrescante, melhor ainda! Pensando nos dias de calor, a médica veterinária Izaura Melo indica um sorvetinho natural feito em casa, fácil e cheio de carinho.

A receita leva frutas como banana e morango, que depois de congeladas viram uma pastinha cremosa no liquidificador. A veterinária explica que o iogurte natural pode ajudar na textura, mas é opcional. Depois, é só colocar em forminhas de gelo ou copinhos e levar ao freezer até endurecer.

Esse tipo de petisco é ótimo para refrescar e variar a alimentação do pet sem exageros. Dá até para oferecer a pastinha ainda geladinha, se quiser. Simples, saudável e uma delícia para eles!

Beleza da alma

“Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar pra frente” - Provérbio Chinês.