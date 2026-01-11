Tons terrosos na moda - Reprodução/Pinterest

Publicado 11/01/2026 00:00

Tem algo mudando silenciosamente nos looks por aí: o preto está, aos poucos, dividindo espaço com o marrom chocolate e os tons terrosos. Ele não saiu de moda — longe disso —, mas perdeu o posto de única escolha segura quando o assunto é elegância. Quem observa vitrines, desfiles e street style já percebeu: o marrom virou protagonista.

E aí surge a pergunta que não quer calar: por que todo mundo está trocando o preto pelo marrom? Talvez porque o marrom seja tudo aquilo que o preto sempre foi — versátil, sofisticado, fácil de usar — só que com mais calor. Ele suaviza o visual, conversa melhor com a pele e traz uma elegância menos dura, menos óbvia.



Os looks monocromáticos em tons de chocolate, café, caramelo e areia são prova disso. Eles têm presença, mas sem excesso. Não gritam tendência, mas entregam informação de moda. Na alfaiataria feminina, então, o efeito é imediato: blazers, calças e conjuntos ganham um ar mais moderno, mais atual e curiosamente mais feminino quando fogem do preto tradicional.



Há também algo de emocional nessa escolha. Os tons terrosos remetem ao natural, ao confortável, ao essencial. Em tempos de excesso, o marrom aparece como um respiro.



No fim das contas, não é sobre abandonar o preto, mas sobre ampliar o repertório. O marrom virou o novo básico sofisticado, aquele que não chama atenção demais, mas faz toda a diferença. E talvez seja por isso que ele esteja em todos os lugares agora.

Make no calor: truques pra não derreter

Calor, suor e maquiagem não precisam ser inimigos. Com alguns truques simples, dá para segurar a make bonita por bem mais tempo — sem drama e sem derreter no primeiro raio de sol. Confira algumas dicas:



Pele fresca é tudo

Antes de começar, vale passar um gelinho no rosto (sempre com um paninho, tá?). Isso ajuda a fechar os poros, diminuir o brilho e fazer a maquiagem durar mais.



Blindagem para salvar a make

Aquele produtinho chamado “blindagem” é tipo um escudo contra o suor. Mistura algumas gotinhas na base e pronto: a make fica bem mais resistente.



Menos é mais no calor

Nada de pesar a mão! Prefira produtos leves, como BB Cream ou base fininha. Assim a pele fica natural e evita que tudo escorra depois.



Finaliza com bruma

Troca o excesso de pó por uma bruma fixadora. Ela sela a maquiagem, controla o brilho e deixa aquele acabamento bonito e leve.

