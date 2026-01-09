Truques práticos que você consegue aplicar hoje mesmo - Freepik/Reprodução

Publicado 09/01/2026 10:01

Olá, meninas!

Se tem uma parte do rosto que entrega rapidinho o cansaço (e a idade), é a área dos olhos, né? Olheiras, linhas fininhas, inchaço… tudo resolve aparecer ali primeiro. Mas a boa notícia é que dá, sim, para dar uma rejuvenescida no olhar com alguns cuidados simples do dia a dia — nada mirabolante ou impossível de manter.



Um dos primeiros segredos está no jeito de cuidar da pele nessa região. A área dos olhos é muito mais delicada do que o resto do rosto, então não vale esfregar, puxar ou aplicar produto com força. O ideal é sempre usar o dedo anelar, dando batidinhas leves, como se estivesse fazendo um carinho. Isso ajuda a espalhar melhor o produto e evita marcar ainda mais a pele.



Outro truque que faz diferença é apostar em produtos certos para essa região. Cremes específicos para os olhos costumam ter ativos que hidratam, iluminam e suavizam linhas finas. E não precisa exagerar na quantidade, viu? Um grão de arroz já dá conta dos dois olhos. Menos é mais, sempre.



A maquiagem também pode ser uma grande aliada — ou vilã — do olhar. Usar corretivo pesado demais ou acumular produto nas linhas pode acabar envelhecendo ao invés de rejuvenescer. Prefira texturas mais leves, aplique com calma e, se puder, finalize com uma leve batidinha de dedo ou esponja para deixar tudo mais natural. Iluminar suavemente o canto interno dos olhos também ajuda a abrir o olhar na hora.



E não dá pra esquecer de um detalhe que muita gente ignora: o protetor solar. Sim, a área dos olhos também precisa de proteção! O sol acelera o envelhecimento da pele e contribui para manchas e linhas. Hoje em dia já existem fórmulas próprias para essa região ou protetores que não ardem os olhos, o que facilita muito incluir esse passo na rotina.



No fim das contas, rejuvenescer o olhar não tem a ver com mil produtos ou procedimentos, mas com constância, cuidado e escolhas inteligentes. Pequenos hábitos fazem uma diferença enorme quando o assunto é manter a região dos olhos com cara de descanso, viço e frescor.

