Um olhar íntimo sobre fragrâncias, escolhas e o cheiro que ficaReprodução/Internet

Publicado 15/01/2026 09:28

Olá, meninas!

Perfume é muito mais do que cheiro — é memória, é emoção, é identidade.

E, cá entre nós, quem nunca sentiu que uma fragrância diz mais sobre a gente do que mil palavras? Pensando nisso, bati um papo maravilhoso com o perfumista Wellington Santiago, a fim de entender por que o perfume mexe tanto com a nossa história, como ele atravessa o tempo, desperta sentimentos e se transforma nesse acessório invisível que marca presença.

Abaixo, você confere a entrevista na íntegra, com respostas que vão te fazer olhar (e sentir) o perfume de um jeito totalmente novo.

Para você, o que é um perfume e por que ele é tão importante na vida das pessoas?



Perfume é emoção olfativa, perfume é estado de espírito, perfume é personalidade e perfume é o último acessório de elegância que toda pessoa busca para completar o seu estilo ou o seu visual.

Mesmo sendo invisível o perfume provoca reações imediatas e profundas em toda pessoa que o percebe. Por esse motivo as pessoas buscam um “cheiro “que traduzam a sua personalidade ou escolhem um perfume para usar como arma de sedução, distinção e posicionamento. No Brasil que é o segundo maior mercado consumidor de perfumes, o seu uso está diretamente associado ao bem-estar e a felicidade.



Como surgiu o perfume e como ele foi evoluindo ao longo da história?



O nome perfume tem sua origem na palavra em latim per fumum que significa através da fumaça. Quando o homem descobre o fogo na pré-história e começa a queimar madeiras e resinas, ele percebe que a fumaça tinha cheiro.

Identificar cheiro de fogo era uma questão de sobrevivência e desde a formação do cérebro humano e sua evolução, esse órgão tão fundamental na construção do homem como ser pensante como conhecemos hoje, desenvolveu-se ao ponto de identificar mais de 10 mil cheiros diferentes. Sem dúvida alguma é sentido mais apurado.

Ao sentir cheiros o cérebro imediatamente associa cada um deles à uma emoção ou percepção. Se buscarmos nas memórias e lembranças mais antigas de cada um de nós, iremos recordar cheiros e aromas que automaticamente irão nos transportar à infância ou há tempos remotos. As antigas civilizações como egípcios, árabes, indianos, hebreus, chineses, gregos e romanos usavam o perfume em rituais religiosos e fúnebres queimando incensos, resinas e madeiras para adoração dos deuses.

Algumas religiões antigas como os hindus e islâmicos acreditavam que apenas a fumaça de madeiras sagradas como o sândalo tinha o poder de transportar o espírito dos seus mortos aos céus. Civilizações mais evoluídas como os egípcios, gregos e romanos também usavam óleos e bálsamos perfumados em massagens, banhos e cuidados com o cabelo e a pele que além de trazer benefícios também perfumavam o corpo.

Durante a Idade Média todos os temas que envolviam unguentos, infusões aromáticas e rituais religiosos com fumaça eram considerados bruxaria e punidos pela Inquisição. Foi no Renascimento italiano no século XIV em Florença na Itália que o perfume ganhou a importância que possui hoje como ritual de vaidade para perfumar corpo, roupas e chapéus.

Os monges da igreja de Santa Maria Novela em Florença que detinham o conhecimento científico e a autorização para estudar identificaram os benefícios de infusões aromáticas com ervas como manjericão, alecrim e lavanda combinado com casca de cítricos como limão e laranja no tratamento da peste negra e na cura das feridas na pela provocadas por esta doença que assolou a Europa durante décadas. Na verdade, essas infusões aromáticas dos monges limpavam e desinfecionavam as sujeiras e feridas que causavam a peste negra. Só que além de ter papel de medicamento, a combinação destes ingredientes naturais com água e álcool também deixava a pele perfumadíssima.

Foi Catarina de Médici que tinha o seu monge perfumista pessoal que criava para ela infusões para perfumar vestidos, leques e chapéus que levou para a França ao se casar com o rei francês Henrique II o hábito de se perfumar. Toda a corte de Versalhes copiando a nova rainha, usava perfumes como acessórios de vaidade e também para amenizar os fortes odores corporais dos franceses que por conta de hábitos culturais e do clima frio, eram pouco adeptos dos banhos e da limpeza da pele.



O que diferencia a alta perfumaria dos perfumes mais comuns do dia a dia?



Os perfumes do dia a dia conhecidos como perfumes de luxo ou design são os perfumes comerciais, com o DNA de marcas de luxo consagradas, que agradam todos os perfis olfativos por serem perfumes mais comerciais e fáceis de reconhecer como os cítricos, os florais, os amadeirados, etc.

Além disso possuem uma concentração menor de óleos essenciais (que é a parte mais cara do perfume e que garante o maior tempo de fixação) e quando são criados tem como objetivo agradar o maior número de consumidores possíveis para ter alta lucratividade nas vendas. Por isso são criados com ingredientes facilmente reconhecíveis para agradar os mais diferentes estilos de consumidores.

A alta perfumaria ou perfumaria de nicho funciona bem diferente. São criações inusitadas sem gênero definido que utiliza ingredientes raros, exóticos e de altíssima qualidade (com óleos essenciais e absolutos alcançando valores estratosféricos pela raridade e qualidade da matéria-prima). Além disso o perfumista não leva em consideração um estilo olfativo único ou um perfil definido de consumidor.

Ele tem liberdade autoral e não fica limitado a orçamentos, podendo explorar combinações únicas e uma riqueza olfativa identificada apenas por olfatos apurados, exclusivos e treinados para identificar a qualidade de matérias-primas nobras e se apaixonar pelos aromas criados por perfumista talentosos que são verdadeiros artistas.

Mais do que isso, este consumidor não se preocupa com preço, o que ele busca é exclusividade, raridade, diferenciação e um perfume que o posiciona num patamar superior e que é identificado pelos olfatos mais limitados também, mas muitas vezes não é compreendido. Só um olfato apurado pode identificar uma criação olfativa distinta e nobre com seus ingredientes raros.

A baunilha da alta perfumaria é uma baunilha natural, pura e de alta qualidade diferente da baunilha usada em perfumes comerciais que é mais genérica, simples e na maioria das vezes sintéticas. Seria a mesma percepção dos paladares que admiram alta gastronomia, vinhos preciosos ou dos ouvidos que entendem a complexidade de uma orquestra sinfônica clássica com as nuances musicais de tantos instrumentos diferentes. você precisa apurar o sentido para entender e codificar, assim é a alta perfumaria.



Quais são os principais tipos de perfume e como entender essas diferenças de forma simples?



Para tornar a percepção mais fácil para os consumidores, os perfumes são divididos em famílias olfativas e cada uma destas famílias traduzem um tipo de emoção ou uma personalidade.

Existem perfumes cítricos (feitos com limão, laranja, bergamota, tangerina, toranja etc.) que são mais refrescantes e transmitem a sensação de frescor e combinam com pessoas mais discretas ou minimalistas. Existem os perfumes amadeirados (cedro, sândalo, vetiver, etc.) que pela força da madeira traduzem poder e estão associados a personalidades mais fortes e presença marcante. Existem os florais (rosa, íris, jasmim, etc) que traduzem romatismo e sensualidade e combinam com personalidades mais exuberantes.

Os perfumes aquáticos estão associados aos esportes e finais de semana, os aromáticos associados a vigor, energia e limpeza. os frutados associados ao final de semana, alegria, momentos festivos, etc. e os especiados criados com pimenta, canela, noz moscada, cardamomo são associados a personalidades opulentas, misteriosas e sensuais, etc.

São famílias olfativas que muitas vezes são protagonistas em determinadas fragrâncias, mas para agradar a um número maior de consumidores, combinam duas ou três famílias numa única fragrância aumentado seu potencial de consumo.



5 - Como funciona o processo de criação de um perfume, do início até chegar ao frasco?

O processo de criação de um perfume envolve diversos profissionais e muitas etapas. O primeiro passo é direcionar o perfumista com um brienfing dizendo quem será o público consumidor para que ele possa ler o estilo e buscar os ingredientes que traduzam exatamente a personalidade. depois de ter claro o perfil do consumidor é hora de transformar a ideia inicial em um nome que traduza o perfume, cor, frasco, tampa, rótulo, caixa e comunicação visual. O processo mais importante é quando o perfumista seleciona todos os ingredientes naturais na forma de óleos essenciais e vai misturando óleos de cítricos, madeiras e flores até obter uma combinação perfeita e inédita que traduza exatamente o perfil do consumidor. depois de definidos os ingredientes, selecionados e pesados nas medidas exatas, acrescenta-se álcool para diluir os óleos na água. esse suco e envasado de forma industrial impedindo que se entre ar dentro do frasco e o perfume está pronto para ser embalado e levado para o consumidor. É um processo que pode levar um mês, um ano ou dez anos de acordo com a qualidade da matéria-prima utilizada, de acordo com o valor da marca que assina o perfume e de acordo principalmente com o público que se quer atingir.



Que dica você daria para alguém escolher um perfume que realmente combine com sua personalidade?



O olfato nunca engana o seu dono. O primeiro passo para se escolher um perfume é conhecer qual a sua personalidade olfativa. Se você prefere mais fresco ou mais intenso. Se prefere flores ou madeiras. Se busca algo para dia ou para noite. Se quer uma fragrância discreta ou uma que deixe rastro. Responder todas estas perguntas de forma clara ajuda a identificar qual família olfativa mais te agrada.

Depois dessa peneira é hora de selecionar três perfumes (mais do que isso vai causar uma estafa olfativa) e aplicar na pele para entender sua evolução com o passar do tempo.

Perfume é um líquido vivo que com o passar das horas vai se modificando. Os ingredientes e matérias-primas mais voláteis evaporam mais rápido (cítricos), as flores e frutas surgem depois de algumas horas e as madeiras e especiarias mostram sua força de fixação e presença muitas horas depois do perfume aplicado.

Se conhecer e conhecer suas preferências e quais emoções você quer transmitir com o perfume é fundamental para escolher o mais assertivo e que naturalmente irá agradar mais.