O que está por trás da busca por uma beleza mais realReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2026 09:28

Olá, meninas!

Se tem uma coisa que o verão 2026 deixou bem clara é que a vibe agora é outra: menos exagero, mais naturalidade. Aquela estética super marcada, com cara de procedimento feito ontem, está ficando para trás. O desejo do momento é parecer descansada, bem cuidada, com a pele viçosa — mas ainda sendo você.



Um relatório recente da BeautyEngine, o “The State of Aesthetics Summer 25”, mostra exatamente isso. Até quando o assunto é botox, a maioria das pessoas já sabe o que quer: resultados sutis. Nada de rosto congelado. Tanto que 69% dos entrevistados dizem priorizar um efeito natural. E essa escolha não para por aí. Quando o tema são preenchimentos, quase 70% preferem tratamentos que busquem equilíbrio facial, e 86% querem procedimentos que respeitem a harmonia do corpo como um todo.



Com esse olhar mais consciente e menos imediatista, os consultórios já estão sentindo a mudança. As principais queixas continuam sendo rugas, celulite, flacidez, manchas e olheiras — mas a forma de tratar tudo isso mudou. Agora, a ideia é cuidar com estratégia, respeitando o tempo da pele e do corpo.



O Dr. Octávio Guarçoni, referência em medicina estética no Brasil, explica que o verão pede atenção redobrada, tanto na escolha quanto na execução dos procedimentos. Entre os mais procurados da temporada estão protocolos de fotoproteção e hidratação profunda, peelings químicos, lasers para manchas e vascularização, além de terapias corporais focadas em flacidez e celulite.



E ele faz um alerta importante, daqueles que a gente precisa ouvir:

"O que observo é que muitos pacientes ainda subestimam a importância de alinhar os procedimentos ao cuidado diário com a pele, especialmente na exposição ao sol. Seguindo protocolos individualizados, que incluem avaliação da pele, orientação sobre fotoproteção e hidratação, é possível obter resultados seguros, duradouros e naturais, preservando saúde, função e estética".



Não é só sobre fazer um procedimento e pronto. A frequência, o acompanhamento médico e o respeito aos intervalos entre as sessões fazem toda a diferença. Além disso, hábitos simples — como usar filtro solar direitinho, apostar em antioxidantes e manter uma rotina saudável — continuam sendo protagonistas, especialmente nos meses em que os raios UV e UVB estão mais intensos.



À frente da Guarçoni Health Center, clínica que já soma mais de 10 anos de atuação em saúde integrada, o Dr. Octávio reforça que cada tratamento precisa ser pensado de forma individual. Nada de fórmula pronta. Tudo começa com uma avaliação detalhada da pele e do histórico do paciente, para então montar um plano que realmente faça sentido para aquela rotina.



Como ele mesmo explica:

“Na clínica, cada procedimento é planejado considerando características individuais do paciente e objetivos estéticos específicos, garantindo que cada intervenção seja precisa, harmônica e respeite a naturalidade do resultado. Seguimos protocolos que integram avaliação contínua, monitoramento dos resultados e ajustes conforme a evolução de cada caso, tornando a experiência mais segura e eficaz”.



E tem mais: essa busca pelo cuidado natural não é só feminina. O relatório também mostra um crescimento significativo do interesse dos homens por tratamentos estéticos. Cerca de 35% já fazem acompanhamento profissional, com foco principalmente na qualidade da pele, prevenção de rugas e tônus muscular.



Sobre isso, o Dr. Octávio destaca:

“No verão, os homens estão cada vez mais conscientes da necessidade de proteger e cuidar da derme, prevenir sinais de envelhecimento e manter tônus muscular. Na Guarçoni, aplicamos protocolos específicos que combinam avaliação dermatológica, tratamentos preventivos e acompanhamento individualizado, garantindo resultados consistentes e duradouros. Não só a chegada do verão 2025/2026 é determinante para escolhas estéticas naturais, como deve ser a tendência dos próximos anos nos consultórios”.



No fim das contas, o recado é claro: o novo luxo é parecer bem sem parecer artificial. Cuidar da pele, do corpo e da saúde de forma inteligente, contínua e respeitosa virou prioridade — e tudo indica que essa tendência veio para ficar.

