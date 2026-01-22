Como transformar frutas e folhas coloridas em um cuidado diário com o fígado - Reprodução/Getty Images

Como transformar frutas e folhas coloridas em um cuidado diário com o fígadoReprodução/Getty Images

Publicado 22/01/2026 09:28 | Atualizado 22/01/2026 09:50

Olá, meninas!

Amiga, quando o assunto é detox, não tem como fugir: quem puxa essa responsabilidade toda é o fígado. Ele é o verdadeiro “faz-tudo” do nosso corpo, aquele que entra em ação pra dar conta da bagunça e colocar tudo no lugar. E não sou eu que estou dizendo, não — segundo o farmacêutico Jamar Tejada (Tejard), é esse órgão quem comanda essa faxina interna pra que o organismo volte a funcionar redondinho.



Como o próprio Tejard explica: “Para essa limpeza do fígado, a desintoxicação é essencial, e isso pode ser feito através da alimentação que pode ser mais fácil se for dividida por cores”. Ou seja, nada de complicar demais. A ideia aqui é olhar pro prato (ou pro copo!) com mais carinho e usar as cores dos alimentos como aliadas.



E não é só sobre o fígado, tá? Ele também lembra que "para eliminar as toxinas, melhorar o funcionamento do intestino e equilibrar o funcionamento do corpo, temos que eliminar as toxinas e controlar o PH intestinal”. Tudo conversa entre si — intestino funcionando bem, corpo equilibrado e a gente se sentindo menos pesada e mais disposta.



Pra começar sem sofrimento, a dica é simples e até divertida: escolher os alimentos pelas cores e, claro, pelo sabor que mais agrada. Nos verdes entram opções como agrião, couve, alface, rúcula, hortelã, limão e acelga. Já nos amarelos, vale apostar em pera, ameixa, lima, cenoura, abacaxi, laranja, manga, melão, mamão e mel. E, pra fechar, os vermelhos trazem rabanete, maçã, acerola, uva, beterraba, tomate e morango.



Escolheu pelo menos um de cada cor? Então é só bater tudo e transformar num suco poderoso. Pode misturar com água ou água de coco e, se quiser um toque adocicado, usar açúcar de coco. Ah, detalhe importante que o Tejard reforça: nada de coar! Assim você não perde nenhum nutriente que pode fazer toda a diferença nesse processo.



No fim das contas, detox não precisa ser chato nem radical. Com um pouco de cor, sabor e cuidado, dá pra tratar o corpo com mais carinho — e deixar o fígado fazer o trabalho dele do jeitinho certo.

Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta pela Band Rio, a partir das 13h40.