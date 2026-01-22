Como transformar frutas e folhas coloridas em um cuidado diário com o fígadoReprodução/Getty Images
Como o próprio Tejard explica: “Para essa limpeza do fígado, a desintoxicação é essencial, e isso pode ser feito através da alimentação que pode ser mais fácil se for dividida por cores”. Ou seja, nada de complicar demais. A ideia aqui é olhar pro prato (ou pro copo!) com mais carinho e usar as cores dos alimentos como aliadas.
E não é só sobre o fígado, tá? Ele também lembra que "para eliminar as toxinas, melhorar o funcionamento do intestino e equilibrar o funcionamento do corpo, temos que eliminar as toxinas e controlar o PH intestinal”. Tudo conversa entre si — intestino funcionando bem, corpo equilibrado e a gente se sentindo menos pesada e mais disposta.
Pra começar sem sofrimento, a dica é simples e até divertida: escolher os alimentos pelas cores e, claro, pelo sabor que mais agrada. Nos verdes entram opções como agrião, couve, alface, rúcula, hortelã, limão e acelga. Já nos amarelos, vale apostar em pera, ameixa, lima, cenoura, abacaxi, laranja, manga, melão, mamão e mel. E, pra fechar, os vermelhos trazem rabanete, maçã, acerola, uva, beterraba, tomate e morango.
Escolheu pelo menos um de cada cor? Então é só bater tudo e transformar num suco poderoso. Pode misturar com água ou água de coco e, se quiser um toque adocicado, usar açúcar de coco. Ah, detalhe importante que o Tejard reforça: nada de coar! Assim você não perde nenhum nutriente que pode fazer toda a diferença nesse processo.
No fim das contas, detox não precisa ser chato nem radical. Com um pouco de cor, sabor e cuidado, dá pra tratar o corpo com mais carinho — e deixar o fígado fazer o trabalho dele do jeitinho certo.
