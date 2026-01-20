A atriz está de volta como Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro - Divulgação

A atriz está de volta como Rainha de Bateria da Unidos do ViradouroDivulgação

Publicado 20/01/2026 09:00

Olá, meninas!

A nossa Juliana Paes voltou com tudo pra Sapucaí depois de 17 anos longe da avenida — e foi com um propósito tão bonito que chega a dar um calor no coração! A atriz está de volta como Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, a mesma escola que ela brilhou entre 2004 e 2008 e que faz parte da sua história desde sempre.



O que fez Juliana dizer “sim” dessa vez? Foi o convite super especial que homenageia o Mestre Ciça — figura que ela ama de verdade e que sempre foi como um pai pra ela. E tem mais: o sonho do próprio pai dela, que foi seu maior fã, era vê-la novamente na avenida. Não dá pra dizer que isso não derrete o coração!



E olha só como ela está encarando esse retorno: com mais maturidade, confiança e carinho por si mesma. Juliana conta que hoje a preparação vai muito além do físico — ela cuida do corpo, claro, mas também do emocional, ouvindo seus limites e curtindo cada passo do processo com alegria. Ela fala com um brilho nos olhos sobre voltar a sambar e celebrar tudo que viveu.



Pra mostrar essa jornada lindíssima, ela lançou uma websérie especial nas redes sociais onde a gente vê os bastidores dos treinos, os cuidados, as expectativas e as emoções desse momento tão importante para ela.



E a mensagem dela? Ah, essa é poderosa: não existe prazo de validade pra gente ser vibrante, maravilhosa e ocupar espaços que nos fazem bem — seja na Sapucaí ou na vida! Juliana lembra que a maturidade é força, que cada fase tem sua beleza e que todas nós merecemos celebrar esse poder.

Curtiram o conteúdo? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.