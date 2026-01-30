Lançamento foi anunciado nesta semana - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2026 15:05 | Atualizado 30/01/2026 16:52

Meninas, segura essa novidade porque ela tem cheirinho de Carnaval, glamour e muito amor pela nossa Grande Rio!



Virginia Fonseca acaba de anunciar um lançamento que já nasceu icônico: um perfume exclusivo da WePink em parceria com a nossa amada escola de Duque de Caxias. E não é só sobre beleza, tá? É sobre propósito, entrega, comunidade e aquela energia gostosa que só a Sapucaí sabe ter.



A ideia surgiu no meio desse clima intenso e apaixonante dos ensaios, com muito brilho no olhar, samba no pé e coração pulsando no ritmo da bateria. Virginia, que estreia como rainha de bateria da Grande Rio em 2026, quis transformar toda essa emoção em fragrância. O resultado? Um perfume pensado para ser marcante, envolvente, sexy na medida certa e perfeito para quem ama viver o Carnaval intensamente — dentro e fora da avenida.





E o detalhe mais lindo: todo o valor arrecadado com as vendas será revertido para a própria Grande Rio. Sim, todo! Uma parceria que vai muito além do marketing e do glamour, porque fortalece a escola, movimenta a comunidade e valoriza cada pessoa que faz esse espetáculo acontecer. É aquele tipo de iniciativa que aquece o coração e faz a gente bater no peito com orgulho.



Virginia não esconde a empolgação com esse projeto, e nem a gente esconde o quanto ela já conquistou o carinho da família tricolor de Caxias. Carismática, dedicada e com uma energia contagiante, ela chega somando, respeitando a história da escola e trazendo ainda mais visibilidade para esse gigante do Carnaval.



A Grande Rio, que já é sinônimo de luxo, inovação e emoção, agora também ganha uma assinatura olfativa para chamar de sua. Um perfume que promete virar o cheirinho oficial da folia, daqueles que a gente sente de longe e já sabe: é dia de samba, é dia de brilhar!



Se preparem, porque esse Carnaval vem com muito mais cor, ritmo, emoção… e perfume no ar. E que honra ver a nossa Grande Rio e a nossa Virginia juntas nessa história tão linda!