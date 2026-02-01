Candidíase vaginal - Reprodução/Internet

Candidíase vaginalReprodução/Internet

Publicado 01/02/2026 00:00

A candidíase é uma infecção super comum: cerca de 75% das mulheres vão passar por isso em algum momento. É um fungo que já vive na vagina e, quando o equilíbrio se perde, aparecem a coceira, ardência, queimação e aquela secreção branca mais grossa.

Estresse, troca de parceiro(a), excesso de açúcar ou álcool, uso de antibióticos ou anticoncepcional podem facilitar esse desequilíbrio. O tratamento médico é importante, mas alguns cuidados diários ajudam na prevenção.

De acordo com Mariana Betioli, obstetriz, um ponto essencial é deixar a vulva respirar. Absorventes comuns abafam a região, enquanto o coletor ou disco menstrual, feitos de silicone hipoalergênico, ajudam a manter a flora equilibrada. Segundo pesquisa citada por Mariana, 60,7% das mulheres não tiveram mais candidíase após começarem a usar o coletor. Roupas apertadas, biquíni molhado e calcinha sintética também atrapalham; o ideal é priorizar roupas folgadas e calcinhas de algodão.

A alimentação faz diferença, já que a cândida se alimenta de açúcar. Reduzir doces, pães, massas e laticínios pode ajudar, assim como o uso de probióticos. Entre os cuidados naturais mencionados por Mariana Betioli estão o alho, o óleo de coco e banhos de assento com vinagre de maçã diluído em água.

Se a candidíase for frequente, vale procurar uma médica ou profissional de saúde de confiança para investigar melhor.

Pastelzinho de Carnaval: colorido, crocante e cheio de alegria

pastel de carnaval - Reprodução/Internet

pastel de carnavalReprodução/Internet

Carnaval combina com cor, alegria e comida gostosa, né? E o pastelzinho entra fácil nessa festa. A ideia aqui é pegar esse clássico brasileiro e dar uma cara bem carnavalesca, daquelas que já animam só de olhar. Você pode usar massa de pastel comum e brincar com corantes alimentícios próprios para consumo, criando listras, manchas ou desenhos bem livres — nada precisa ficar certinho, o charme está justamente aí.

Depois de colorir a massa, é só rechear com o que você mais ama: carne, queijo, frango com requeijão bem cremoso… fechar as bordas com um garfo e levar para fritar em óleo quente até ficarem douradinhos e crocantes. Quando sair do óleo, deixe escorrer no papel-toalha e pronto: pastel lindo, colorido e irresistível.

Uma dica esperta é misturar várias cores e servir tudo junto. Além de ficar com cara de festa, chama atenção na mesa e todo mundo já vai querer pegar um para experimentar. É simples, divertido e a cara do Carnaval.





Beleza da alma

“A alegria não está nas coisas, está em nós” - Charles Wagner.

