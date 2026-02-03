De menina sonhadora do Sul a referência criativa na Sapucaí, Chaiane possui uma trajetória marcada por fé, força e reinvenção - Reprodução/Instagram

De menina sonhadora do Sul a referência criativa na Sapucaí, Chaiane possui uma trajetória marcada por fé, força e reinvençãoReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2026 09:35

Olá, meninas!

A história da Chaiane Boeira (@chaianedb) é daquelas que a gente lê devagar, sente, se emociona e termina com o coração quentinho e cheio de força. Porque não é só sobre trabalho, sucesso ou Carnaval. É sobre escolhas difíceis, coragem, recomeços e, principalmente, sobre não desistir de si mesma.



Chaiane nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e desde muito cedo já mostrava que tinha mãos inquietas e uma criatividade fora do comum. Enquanto muita gente ainda brincava de boneca, ela já bordava, costurava, fazia bijuterias e inventava moda — literalmente. Ainda adolescente, vendia suas próprias criações, mostrando que empreender sempre esteve dentro dela, mesmo antes de saber dar nome a isso.



Com apenas 17 para 18 anos, tomou uma decisão que mudaria tudo: saiu de casa, deixou a família e se mudou sozinha para Balneário Camboriú para cursar faculdade de Moda. Uma menina, uma mala cheia de sonhos e um coração corajoso. Não era fácil. Nova cidade, poucas referências, pouco dinheiro, muita vontade de vencer. E ela foi. Estudou, trabalhou, se especializou em modelagem de calçados, bordados, tricô, adereços… tudo que envolvia criar com as próprias mãos a encantava.

Adereços feitos por Chaiane Reprodução



Antes mesmo da faculdade, já bordava vestidos de noiva. E foi justamente esse universo delicado, cheio de detalhes e emoção, que a acompanhou por muitos anos. Durante sete anos, Chaiane se dedicou quase exclusivamente às noivas, criando acessórios de cabeça, grinaldas, voilettes, tiaras… peças cheias de significado, feitas para momentos únicos. Foi esse trabalho que abriu portas, trouxe contatos importantes e, aos poucos, foi desenhando um novo caminho.



Em 2014, formada e com a bagagem cheia de experiências, ela se mudou para o Rio de Janeiro. Chegou com contatos, sim, mas principalmente com coragem. E foi aí que o Carnaval entrou na vida dela feito um vendaval — daqueles que bagunçam tudo, mas também revelam quem a gente é de verdade.



A energia da Sapucaí, o brilho, o som da bateria, a intensidade dos bastidores… tudo isso arrebatou Chaiane. Ela começou criando adereços simples para a loja da Unidos da Tijuca, depois passou para os camarotes, foi ampliando sua rede, sendo indicada, sendo chamada, sendo reconhecida. Quando percebeu, já estava liderando equipes enormes, organizando produções gigantescas e assinando customizações para alguns dos maiores camarotes do Carnaval do Rio.



Mas a vida, às vezes, pede pausa. Em 2021, pouco depois de deixar um trabalho intenso na televisão, veio o diagnóstico que ninguém espera ouvir: câncer de mama. Antes mesmo da faculdade, já bordava vestidos de noiva. E foi justamente esse universo delicado, cheio de detalhes e emoção, que a acompanhou por muitos anos. Durante sete anos, Chaiane se dedicou quase exclusivamente às noivas, criando acessórios de cabeça, grinaldas, voilettes, tiaras… peças cheias de significado, feitas para momentos únicos. Foi esse trabalho que abriu portas, trouxe contatos importantes e, aos poucos, foi desenhando um novo caminho.Em 2014, formada e com a bagagem cheia de experiências, ela se mudou para o Rio de Janeiro. Chegou com contatos, sim, mas principalmente com coragem. E foi aí que o Carnaval entrou na vida dela feito um vendaval — daqueles que bagunçam tudo, mas também revelam quem a gente é de verdade.A energia da Sapucaí, o brilho, o som da bateria, a intensidade dos bastidores… tudo isso arrebatou Chaiane. Ela começou criando adereços simples para a loja da Unidos da Tijuca, depois passou para os camarotes, foi ampliando sua rede, sendo indicada, sendo chamada, sendo reconhecida. Quando percebeu, já estava liderando equipes enormes, organizando produções gigantescas e assinando customizações para alguns dos maiores camarotes do Carnaval do Rio.Mas a vida, às vezes, pede pausa. Em 2021, pouco depois de deixar um trabalho intenso na televisão, veio o diagnóstico que ninguém espera ouvir: câncer de mama.

Chaiane não deixou o câncer paralisar sua vida e seus sonhos Reprodução



E aqui, meninas, a história muda de tom — mas não perde a luz.



Chaiane precisou se afastar de tudo, voltar para Balneário Camboriú, para perto da família, e encarar o tratamento. Foi um período de silêncio externo, mas de muito barulho interno. Medo, insegurança, incertezas… tudo misturado. Mas, em vez de se fechar, ela decidiu compartilhar. Falou sobre o tratamento, fez lives com médicos, mostrou sua rotina, seus dias bons e ruins. E, sem perceber, virou apoio para milhares de mulheres que estavam passando pela mesma tempestade.



Ela escolheu viver esse processo com coragem, leveza e verdade. E foi nesse momento tão delicado que conheceu o amor da sua vida. Um encontro improvável, mas cheio de sentido. Enquanto muitos olhavam para ela com pena ou preocupação, ele enxergou força, luz e vontade de viver. Eles começaram a namorar durante o tratamento, e ele esteve ao lado dela em parte dessa caminhada. Uma história de amor que floresceu no meio do caos — daquelas que parecem roteiro de filme, mas são pura vida real.



Depois de dez meses, veio a liberação médica. No fim de 2023, Chaiane voltou para o Rio de Janeiro. Mas não voltou a mesma. Voltou mais consciente, mais inteira, mais dona de si. Com novos valores, novas prioridades e uma certeza: a vida é agora.



Desde então, sua carreira decolou ainda mais. Em 2025, já estava à frente de cinco grandes camarotes, superando todas as próprias expectativas. Inaugurou seu ateliê na Barra da Tijuca, um espaço que não nasceu apenas para produzir figurinos, mas para ensinar, acolher, trocar e transformar. Um lugar pensado para formar mulheres, gerar renda, criar oportunidades e abrir caminhos. E aqui, meninas, a história muda de tom — mas não perde a luz.Chaiane precisou se afastar de tudo, voltar para Balneário Camboriú, para perto da família, e encarar o tratamento. Foi um período de silêncio externo, mas de muito barulho interno. Medo, insegurança, incertezas… tudo misturado. Mas, em vez de se fechar, ela decidiu compartilhar. Falou sobre o tratamento, fez lives com médicos, mostrou sua rotina, seus dias bons e ruins. E, sem perceber, virou apoio para milhares de mulheres que estavam passando pela mesma tempestade.Ela escolheu viver esse processo com coragem, leveza e verdade. E foi nesse momento tão delicado que conheceu o amor da sua vida. Um encontro improvável, mas cheio de sentido. Enquanto muitos olhavam para ela com pena ou preocupação, ele enxergou força, luz e vontade de viver. Eles começaram a namorar durante o tratamento, e ele esteve ao lado dela em parte dessa caminhada. Uma história de amor que floresceu no meio do caos — daquelas que parecem roteiro de filme, mas são pura vida real.Depois de dez meses, veio a liberação médica. No fim de 2023, Chaiane voltou para o Rio de Janeiro. Mas não voltou a mesma. Voltou mais consciente, mais inteira, mais dona de si. Com novos valores, novas prioridades e uma certeza: a vida é agora.Desde então, sua carreira decolou ainda mais. Em 2025, já estava à frente de cinco grandes camarotes, superando todas as próprias expectativas. Inaugurou seu ateliê na Barra da Tijuca, um espaço que não nasceu apenas para produzir figurinos, mas para ensinar, acolher, trocar e transformar. Um lugar pensado para formar mulheres, gerar renda, criar oportunidades e abrir caminhos.

Adereços criados por Chaiane utilizados por celebridades no carnaval Reprodução



Hoje, Chaiane vive uma nova fase. Além de assinar figurinos para a Sapucaí, vestir musas, rainhas e camarotes, ela se dedica a compartilhar tudo o que aprendeu. Seu curso nasceu desse desejo profundo de ajudar outras mulheres a se reinventarem, encontrarem novos rumos e conquistarem autonomia financeira. Porque depois de atravessar uma doença tão séria, ensinar virou propósito.



A história da Chaiane não é sobre sucesso instantâneo. É sobre persistência. Sobre atravessar o medo. Sobre cair, respirar fundo e levantar com ainda mais força. É sobre escolher viver com intensidade, mesmo quando tudo parece incerto.



Ela é prova viva de que a gente pode mudar de rota quantas vezes for preciso. Que recomeçar não é fracasso — é maturidade. E que nenhuma dor é maior do que a nossa capacidade de transformar.



Chaiane Boeira é dessas mulheres que inspiram sem esforço. Que iluminam sem precisar gritar. Que mostram, com a própria vida, que ser forte não é não chorar — é seguir, mesmo com lágrimas nos olhos.



E, cá entre nós… que mulherão!

Hoje, Chaiane vive uma nova fase. Além de assinar figurinos para a Sapucaí, vestir musas, rainhas e camarotes, ela se dedica a compartilhar tudo o que aprendeu. Seu curso nasceu desse desejo profundo de ajudar outras mulheres a se reinventarem, encontrarem novos rumos e conquistarem autonomia financeira. Porque depois de atravessar uma doença tão séria, ensinar virou propósito.A história da Chaiane não é sobre sucesso instantâneo. É sobre persistência. Sobre atravessar o medo. Sobre cair, respirar fundo e levantar com ainda mais força. É sobre escolher viver com intensidade, mesmo quando tudo parece incerto.Ela é prova viva de que a gente pode mudar de rota quantas vezes for preciso. Que recomeçar não é fracasso — é maturidade. E que nenhuma dor é maior do que a nossa capacidade de transformar.Chaiane Boeira é dessas mulheres que inspiram sem esforço. Que iluminam sem precisar gritar. Que mostram, com a própria vida, que ser forte não é não chorar — é seguir, mesmo com lágrimas nos olhos.E, cá entre nós… que mulherão!

Meninas, convido todas a vocês a conhecerem o trabalho dessa querida lá no Instagram (@chaianeboeira). Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta, a partir das 13h40, na tela da Band Rio.