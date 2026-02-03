Detalhes do look remetem ao desfile inesquecível da Tradição e conquistam os fãs - gshow/Ygor Marques

Publicado 03/02/2026 13:04

Olá, meninas!



Gente, segura essa vibe carnavalesca que tá maravilhosa! A influencer Virginia Fonseca chegou chegando ao mostrar um look que, simplesmente, remete a um dos momentos mais icônicos da história do Carnaval — o visual super marcante que a Luma de Oliveira usou brilhando pela minha amada Escola de Samba Tradição lá no desfile de 1998, um ano que até hoje é lembrado com orgulho pela comunidade da escola!



Esse traje retrô, com body bem cavado e vibe felina, ficou na memória da galera justamente porque foi um dos grandes destaques da Tradição naquela época — e agora voltou com tudo nessa reinterpretação poderosa que a Virginia escolheu para fazer sua homenagem carnavalesca.



Mas claro que ela não parou por aí! A influencer colocou um toque super pessoal na produção: uma coleira com o nome do namorado, Vini Jr., como uma declaração bem-humorada e cheia de estilo. Foi tipo um mix de amor com uma piscadinha fashion que a galera já tá comentando — e tem até foto dela exibindo esse acessório que virou assunto.



A inspiração da Luma desfilar assim na Tradição em 1998 não foi por acaso: aquele look entrou pra história não só pela beleza e ousadia, mas porque marcou uma era de irreverência no Carnaval carioca. E assim como naquela época, agora essa homenagem da Virginia também tá dando o que falar — mostrando que o Carnaval é mesmo um lugar de celebração de arte, corpo, história e sentimento!