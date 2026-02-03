Entre teorias e suposições, Paolla preferiu responder com sinceridade e humor - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2026 10:08

Olá, meninas!

Então, amiga… rolou uma daquelas situações curiosas nas redes com a Paolla Oliveira que tá dando o que falar! A atriz resolveu responder um comentário sobre o corpo dela depois que uma médica fez um vídeo especulando sobre uma cirurgia íntima dela — e Paolla não deixou barato!





Tudo começou quando a cirurgiã plástica Pamella Andrade postou um vídeo usando umas fotos da Paolla (uma mais antiga e outra recente) e começou a teorizar que a atriz teria feito uma tal de lipoaspiração no monte de Vênus — aquele procedimento que diz reduzir gordura na parte da virilha. A médica até falou no vídeo que não dava pra afirmar nada com certeza, mas sugeriu que isso explicaria uma “mudança visível” que ela achou nas imagens.



Só que Paolla, com toda sua finesse e senso de humor, foi lá na publicação e deixou um comentário que já virou meme: ela disse basicamente que nem sabia que essa cirurgia existia! E ainda brincou que às vezes um corte diferente de maiô ou uma foto com outra iluminação pode fazer toda diferença… tipo aquelas fotos que a gente posta e a galera fica “ué”?

Resposta de Paolla viraliza na rede social Reprodução/Instagram



Depois disso, a médica até atualizou a legenda do post pra dizer que Paolla havia negado qualquer procedimento desse tipo.



No fim das contas, a atriz transformou essa situação toda em um momento de leveza — e deu uma aquela cutucadinha elegante em quem comenta sobre o corpo dos outros por aí! Depois disso, a médica até atualizou a legenda do post pra dizer que Paolla havia negado qualquer procedimento desse tipo.