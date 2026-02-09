Chef atenderá seis camarotes, grandes escolas de samba e uma operação que não para durante o Carnaval - Divulgação

Chef atenderá seis camarotes, grandes escolas de samba e uma operação que não para durante o CarnavalDivulgação

Publicado 09/02/2026 09:44

Tem gente que faz carnaval brilhar na avenida… e tem quem faça o carnaval ter gosto de coisa boa! É exatamente esse o caso do Chef Edson Alexandre, conhecido carinhosamente como Tio Edson, que em 2026 completa 20 anos assinando a gastronomia do Carnaval carioca. Vinte



Ao todo, são mais de 30 anos de estrada na gastronomia, cuidando de tudo com aquele olhar atento de quem entende do riscado. Ele já fez de tudo um pouco — dos jantares mais intimistas e cheios de charme até eventos gigantescos, daqueles que parecem missão impossível. E sabe qual é o segredo? Qualidade, sempre. Sem negociação.



No Carnaval de 2026, o chef estará simplesmente em seis camarotes, atendendo cerca de 7 mil pessoas por dia. Dá para imaginar? É prato saindo sem parar, equipe rodando afinada e tudo funcionando como um relógio. Entre os espaços que vão contar com a assinatura dele estão os camarotes das escolas União de Maricá, Portela e Acadêmicos da Grande Rio, além dos camarotes da BRAX e da Globo.



E o mais incrível é que Tio Edson não entrega só comida boa. Ele entrega experiência completa. Sobre as expectativas para o Carnaval 2026, Tio Edson revela: “espero uma folia ainda maior da que foi em 2025. O Carnaval é um fenômeno, uma expressão cultural que fica maior a cada ano que passa. Estaremos juntos na Avenida e sempre com uma gastronomia diferenciada!”.



Tio Edson é desses nomes que fazem o Carnaval acontecer nos bastidores, garantindo que todo mundo curta com alegria, conforto e, claro, comida boa de verdade!