TIO EDSON - DIVULGAÇÃO

Publicado 08/02/2026 00:00

Tem gente que faz carnaval brilhar na avenida… e tem quem faça o carnaval ter gosto de coisa boa! É exatamente esse o caso do Chef Edson Alexandre, conhecido carinhosamente como Tio Edson, que em 2026 completa 20 anos assinando a gastronomia do Carnaval carioca.

Neste ano, entre os espaços que vão contar com a assinatura dele estão os camarotes das escolas União de Maricá, Portela e Acadêmicos da Grande Rio, além dos camarotes da BRAX e da Globo.

Pensando nisso, nosso querido chef deixou uma receita maravilhosa que fará sucesso na Sapucaí: o delicioso salmão ao molho belga! Confira as dicas do Tio Edson para arrasar na cozinha de sua casa durante a folia:

Comece com 1 kg de filé de salmão, já sem pele, cortado em pedaços de aproximadamente 200 g. Eles são grelhados rapidamente, por cerca de dois minutos de cada lado, temperados com sal, pimenta-do-reino e 1 colher de sopa de mostarda, e então reservados.

Para o molho, aqueça um fio de azeite com 30 g de manteiga e refogue 2 cebolas roxas pequenas picadas. Depois de alguns minutos, acrescente 200 g de tomatinhos cereja cortados ao meio, 60 ml de vinho branco e 300 ml de creme de leite. Junte 1 limão siciliano em fatias, meio maço de manjerona picada, ajuste o sal e a pimenta e finalize com 70g de queijo parmesão ralado, deixando o molho cremoso.

Volte os pedaços de salmão para a frigideira, mergulhe-os no molho, tampe e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Retire as fatias de limão e sirva com arroz branco ou massa, regando tudo com o molho por cima do salmão grelhado.

Blush com brilho: a tendência que vai dominar o Carnaval 2026

BLUSH COM BRILHO - DIVULGAÇÃO

O blush com brilho é uma das grandes apostas do Carnaval 2026. Ele entrega aquele efeito de pele corada, iluminada e cheia de vida, com o glitter aparecendo de forma mais equilibrada e elegante. A proposta é unir cor e glow para valorizar o rosto e deixar a maquiagem com cara de frescor.

O melhor é que essa tendência funciona para todos os estilos. Dá para apostar em tons mais vibrantes, como rosa e coral, ou escolher versões mais suaves, com brilho delicado. O blush pode ser o protagonista da make ou entrar só como aquele toque final que faz toda a diferença. No fim, a ideia é se jogar no brilho, testar sem medo e deixar a maquiagem acompanhar toda a energia da folia.

Beleza da alma

“A melhor maneira de agradecer por um belo momento é desfrutá-lo plenamente” - Richard Bach.

