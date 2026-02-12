Uma transformação que conversa com maturidade, elegância e ousadia na medida certa - Reprodução/Instagram

Uma transformação que conversa com maturidade, elegância e ousadia na medida certaReprodução/Instagram

Publicado 12/02/2026 09:33

Dua Lipa simplesmente acordou e decidiu nos dar um novo capítulo da sua era fashion & beauty — e, claro, a gente amou! A cantora apareceu de visual renovado, trocando os fios claros por um marrom chocolate intenso, elegante e super sofisticado, deixando claro que vem novidade boa por aí.

A mudança não foi nada discreta, muito pelo contrário: o novo tom trouxe ainda mais força para a imagem poderosa que ela já carrega. O cabelo mais escuro emoldurou o rosto, destacou ainda mais os traços marcantes da artista e trouxe aquele ar de mulher confiante, pronta para viver uma fase completamente nova.

E, cá entre nós, toda vez que a Dua muda o visual, a gente já sabe: vem era nova, vem música nova, vem estética nova e vem muitos looks icônicos por aí. O marrom chocolate, além de chiquérrimo, conversa perfeitamente com esse momento mais maduro, intenso e sofisticado que ela parece querer explorar.

Nas redes sociais, os fãs, claro, foram à loucura. Teve quem dissesse que ela nunca esteve tão linda, teve quem quisesse correr para o salão copiar a cor, e teve quem já esteja criando teorias sobre o que vem por aí nessa nova fase da cantora.

Uma coisa é certa: Dua Lipa sabe exatamente como usar o visual como parte da sua narrativa artística. Cada mudança é um convite para a gente mergulhar junto nessa jornada, e, sinceramente? A gente aceita sem pensar duas vezes.