Cabelo novo, era nova: Dua Lipa aposta no marrom chocolate e rouba a cena
O novo tom marca o início de uma fase mais intensa, sofisticada e cheia de atitude
Uma história cantada em samba: o mulherão Amanda Amado
Conheça a história da cantora, neta da Tia Gessy
Carnaval sem dor de cabeça: os golpes mais comuns da folia e como evitar
Cartão, PIX, pagamento por aproximação e até abadá fake entram na lista de armadilhas da festa
Baile da Vogue 2026: Confira os looks maravilhosos das famosas
O evento antecipou o Carnaval com produções criativas, referências culturais e muita personalidade na pista
Do fogão à Avenida: Tio Edson comanda a gastronomia da folia
Enquanto a Sapucaí ferve, chef querido dos famosos garante que tudo funcione perfeitamente na cozinha
