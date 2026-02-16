Com atitudes simples, é possível curtir os dias de festa com mais tranquilidade depoisReprodução
Ela lembra que dá, sim, pra curtir tudo — bloco, after, fantasia e até aquele crush inesperado — sem transformar a folia em dor de cabeça depois. O segredo está no cuidado e na prevenção.
“O Carnaval é um momento de alegria e liberdade, mas também exige cuidados. A prevenção é a principal aliada para que as pessoas possam aproveitar todos os momentos com segurança e tranquilidade”, afirma a especialista.
E quando o assunto é prevenção, não tem mistério: camisinha sempre. Em qualquer tipo de relação.
“O uso do preservativo em todas as relações sexuais, de qualquer tipo, continua sendo a forma mais eficaz de prevenção contra ISTs como HIV, sífilis, gonorreia, clamídia e HPV”, orienta.
Ela também faz aquele lembrete importante: álcool demais ou outras substâncias podem baixar a guarda e fazer a gente assumir riscos que, em outro momento, talvez não assumisse.
Para nós, mulheres, o cuidado precisa continuar mesmo depois da folia. Ficar atenta aos sinais do corpo é essencial: corrimentos diferentes, ardência, dor, sangramentos fora do período menstrual ou qualquer coisa fora do normal merecem atenção — e nada de se automedicar, viu?
“Muitas infecções são silenciosas e só são descobertas em exame clínico durante a consulta ou por meio de exame laboratorial. O diagnóstico precoce permite tratamento rápido e evita complicações e novas transmissões”, destaca Dra. Elis Nogueira.
E autocuidado também conta muito nessa equação. Beber água, respeitar os limites do corpo, descansar quando dá e não compartilhar objetos pessoais fazem toda a diferença.
“A saúde deve fazer parte da programação do Carnaval. Aproveitar com segurança é a melhor forma de garantir que a folia termine apenas em boas lembranças”, completa.
No fim das contas, carnaval bom é aquele que rende histórias incríveis — e nenhuma preocupação depois. Com escolhas simples e conscientes, dá pra curtir do jeitinho que você quiser, cuidando de você e de quem está ao seu lado.
