Com atitudes simples, é possível curtir os dias de festa com mais tranquilidade depoisReprodução

Publicado 16/02/2026 09:28

Olá, meninas!

Carnaval é sinônimo de alegria, encontros, beijos, abraços e muita história pra contar depois. Mas, no meio de tanta festa, tem um assunto que não pode ficar de fora da programação: saúde sexual. E quem faz esse alerta é a Dra. Elis Nogueira, médica que atua diretamente em campanhas de conscientização sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente nessa época do ano.



Ela lembra que dá, sim, pra curtir tudo — bloco, after, fantasia e até aquele crush inesperado — sem transformar a folia em dor de cabeça depois. O segredo está no cuidado e na prevenção.

“O Carnaval é um momento de alegria e liberdade, mas também exige cuidados. A prevenção é a principal aliada para que as pessoas possam aproveitar todos os momentos com segurança e tranquilidade”, afirma a especialista.



E quando o assunto é prevenção, não tem mistério: camisinha sempre. Em qualquer tipo de relação.

“O uso do preservativo em todas as relações sexuais, de qualquer tipo, continua sendo a forma mais eficaz de prevenção contra ISTs como HIV, sífilis, gonorreia, clamídia e HPV”, orienta.

Ela também faz aquele lembrete importante: álcool demais ou outras substâncias podem baixar a guarda e fazer a gente assumir riscos que, em outro momento, talvez não assumisse.



Para nós, mulheres, o cuidado precisa continuar mesmo depois da folia. Ficar atenta aos sinais do corpo é essencial: corrimentos diferentes, ardência, dor, sangramentos fora do período menstrual ou qualquer coisa fora do normal merecem atenção — e nada de se automedicar, viu?

“Muitas infecções são silenciosas e só são descobertas em exame clínico durante a consulta ou por meio de exame laboratorial. O diagnóstico precoce permite tratamento rápido e evita complicações e novas transmissões”, destaca Dra. Elis Nogueira.



E autocuidado também conta muito nessa equação. Beber água, respeitar os limites do corpo, descansar quando dá e não compartilhar objetos pessoais fazem toda a diferença.

“A saúde deve fazer parte da programação do Carnaval. Aproveitar com segurança é a melhor forma de garantir que a folia termine apenas em boas lembranças”, completa.



No fim das contas, carnaval bom é aquele que rende histórias incríveis — e nenhuma preocupação depois. Com escolhas simples e conscientes, dá pra curtir do jeitinho que você quiser, cuidando de você e de quem está ao seu lado.

Curtiram as dicas?