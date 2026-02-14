Psicóloga explica principais diferenças entre os sentimentos - Reprodução/Internet

Publicado 14/02/2026 09:39

Olá, meninas!

O Dia Mundial do Amor, celebrado nesta sexta-feira (14), é geralmente marcado por declarações românticas e trocas de presentes entre muitos casais. No entanto, a data, também conhecida internacionalmente como Valentine's Day, pode ser uma boa oportunidade para refletir sobre os relacionamentos e as emoções que eles carregam.



Uma das dúvidas mais comuns quando se experimenta um sentimento romântico é sobre como diferenciar o amor da paixão. Embora ambos sejam fortes e intensos, a psicologia explica que eles têm naturezas distintas e evoluem de maneiras diferentes.



Para esclarecer o tema, Lígia Kaori Matsumoto, psicóloga do Hospital Dia M’Boi Mirim I, gerenciado pelo CEJAM em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, responde, em entrevista, às principais dúvidas sobre esses sentimentos. Confira:



Primeiramente, o que caracteriza o amor e a paixão na perspectiva psicológica? Como podemos diferenciá-los?



Bom, é complexo. Mas, de modo geral, a paixão é frequentemente vista como uma idealização, um retrato mágico da perfeição. Ela surge de maneira avassaladora, desestabilizando nosso equilíbrio e, às vezes, até nossa respiração. Ela resulta no desejo intenso de estar perto do outro a qualquer custo, uma certa obsessão mesmo. Tudo isso está relacionado à atividade cerebral - a liberação de dopamina e adrenalina - e costuma ser passageiro, momentâneo e limitado.



Por outro lado, o amor costuma ser algo mais tranquilo, sem grandes idealizações ou fantasias. Ele leva à afeição, ao apego ou à afinidade por outra pessoa. No entanto, é algo que exige tempo, convivência e dedicação.



Então a paixão é sempre passageira? Ou pode se transformar em amor ao longo do tempo?



Nem sempre! A paixão pode, sim, evoluir para o amor, como um sentimento mais profundo. Mas, para isso, depende da afinidade entre as pessoas e a forma como cultivam e se comprometem com a relação.



Quais são os sinais psicológicos de que uma relação pode estar sendo prejudicial? Em que devemos prestar atenção?



Embora se apaixonar possa ser maravilhoso, nem toda paixão é saudável. É importante estar alerta quando a comunicação no relacionamento começa a falhar e surgem características como dependência emocional, ciúmes excessivos ou a necessidade de controlar o outro. Nesses casos, é crucial acender um sinal de alerta para evitar que o relacionamento adquira atributos tóxicos e destrutivos.



Existe uma idade mais propensa para se apaixonar de forma avassaladora?



Devido a fatores hormonais, durante a adolescência estamos mais propensos a vivenciar paixões intensas.



Existe uma idade ou momento específico na vida em que o amor tende a ser mais maduro?



Sim! À medida que amadurecemos. Com isso, esse sentimento tende a se tornar mais consciente, pois aprendemos mais sobre nós mesmos e, consequentemente, as parcerias que buscamos tendem a se alinhar mais com os nossos valores e prioridades.



Quais conselhos a psicologia oferece para quem busca construir uma relação amorosa saudável e duradoura?



Na construção de um relacionamento saudável é importante ter uma comunicação aberta, respeitar a sua individualidade e a do outro, ter empatia, confiança mútua, cultivar o afeto e a intimidade. Claro, quando surgirem conflitos, porque eles surgirão, é crucial buscar a resolução e não ignorá-los. Sabemos que não é uma tarefa fácil, por isso, todas as partes envolvidas precisam estar atentas a esses detalhes e dispostas a fazer dar certo.



Por fim, você acredita que as redes sociais e os aplicativos de relacionamento têm influenciado na forma como as pessoas vivenciam o amor e a paixão atualmente?



Sem dúvida, a internet modificou a maneira como nos relacionamos, encurtando distâncias, mas ela também trouxe desafios. Costumo dizer que o complicado não é a internet em si, mas a forma como fazemos uso dela para nos relacionar.



A facilidade de acesso a inúmeras pessoas pode levar à fragilidade das relações, desinteresse rápido e menor comprometimento com as relações, por exemplo. Além disso, a comunicação virtual, que pode ser ensaiada, pensada, editada ou bloqueada, é totalmente diferente do contato presencial, olho no olho.



Mas, claro, tem a parte boa. A internet também facilita o encontro de pessoas com interesses semelhantes.



Mas atenção: apesar da praticidade, é preciso cuidado para não criar expectativas irreais. É possível encontrar uma pessoa bacana na internet, desde que haja intenção de vivenciar um relacionamento real e saudável no off.

