Carnaval é aquela época maravilhosa do ano de brilhar, dançar e ficar horas na rua, mas também é quando o calor pega de verdade. Passar muito tempo no sol, suar demais, beber álcool e esquecer de se hidratar pode causar tontura, fraqueza e queda de pressão.

Por isso, beber água ao longo do dia é essencial, mesmo sem sentir sede. Vale levar garrafinha, apostar em água de coco, chá gelado e frutas ricas em água. Roupas leves e claras também ajudam o corpo a liberar calor, assim como fazer pausas na sombra e comer alimentos mais leves durante o dia.

A pele também precisa de atenção nessa época, principalmente com sol, suor e maquiagem. Sobre isso, a querida dermatologista Dra. Gabriella Vasconcellos (@dragabibvasconcellos), da clínica Goa (@clinicagoa) dá uma dica maravilhosa para curtir a folia hidratada e protegida: "Água Termal é um produto em spray dermatológico rico em minerais e oligoelementos, ideal para acalmar, hidratar e reduzir a sensibilidade da pele em até 64%. Indicada para todos os tipos de pele, incluindo sensíveis e irritadas, alivia vermelhidão, pós-sol, e ajuda a fixar a maquiagem carnavalesca".

No fim, o segredo é simples. Hidratação, pausas estratégicas, bebidas refrescantes e cuidado com a pele fazem toda a diferença para curtir a folia sem passar perrengue e aproveitar cada momento do Carnaval.

A vez dos acessórios: o toque final que transforma o look carnavalesco

Se tem um momento do ano em que a gente pode ousar sem medo é o Carnaval. E neste período os acessórios são os verdadeiros protagonistas. A ideia é simples: pegar um look básico e transformar completamente com cor, brilho e criatividade.

A tendência vem cheia de detalhes divertidos e personalizados: chapéus com movimento, flores marcantes no cabelo, cintos estilosos e peças que misturam estética e praticidade. Tudo pensado para deixar a produção mais interessante sem precisar investir numa fantasia super elaborada.

E o melhor é que dá para reinventar o que você já tem em casa: uns óculos customizados, pedrarias aplicadas à mão, um toque de glitter estratégico. A proposta é essa: criar um visual com personalidade, confortável para curtir os blocos e perfeito para brilhar nas fotos.



Beleza da alma

