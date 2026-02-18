Mestre de Bateria foi homenageado em vida, o que aumenta ainda mais o peso do 4º título da tradicional escola de samba de Niterói - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2026 17:35

Olá, meninas!

A Viradouro é a grande campeã do Carnaval carioca pela quarta vez em sua história!

Quando a escola entrou na avenida em 2026, foi aquele tipo de momento que faz quem ama Carnaval ficar arrepiada real. O desfile foi todo construído como uma grande declaração de amor ao samba, girando em torno do enredo “Pra Cima, Ciça”, que homenageou o lendário mestre de bateria Mestre Ciça. A proposta era mostrar a história dele dentro do samba, a força da bateria e aquele papel gigante que ele teve na identidade musical da escola ao longo dos anos.



E não foi só bonito de ver, foi muito respeitado tecnicamente também. O desfile acabou sendo reconhecido como o melhor do Grupo Especial no prêmio Estandarte de Ouro, justamente porque conseguiu mostrar o carisma e a importância do mestre para o samba tradicional, com uma narrativa super bem construída na avenida.



Tudo foi pensado para ser uma homenagem de dentro para fora, sabe? Comunidade, bateria e componentes muito emocionados, porque a história do Ciça se mistura com a própria história da escola e da bateria. A ideia era celebrar ritmo, disciplina e os heróis que muitas vezes ficam nos bastidores do Carnaval, mas que são essenciais para o espetáculo acontecer.



Outro ponto que mexeu muito com o público foi a presença da atriz Juliana Paes ligada à bateria. O retorno dela ao posto de rainha após 18 anos trouxe ainda mais carga emocional, porque ela já tem uma história forte com a escola e sempre falou do carinho enorme que tem pela agremiação.



E teve também todo o peso simbólico do desfile acontecer no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, aquele lugar onde cada detalhe importa. A apresentação aconteceu na segunda noite do Carnaval e chamou atenção justamente por equilibrar emoção com execução técnica forte, coisa que faz jurado e público vibrarem juntos.



No geral, foi uma conquista muito baseada em identidade. Não foi só um desfile bonito, foi um desfile com história, com respeito à trajetória de quem construiu o som da escola e com uma bateria colocada no centro da narrativa. Foi aquele tipo de apresentação que faz o público sentir que está vendo algo especial, daqueles que ficam na memória do Carnaval por muito tempo.

Parabéns à Viradouro e todas as escolas que fizeram desta edição de 2026 uma folia maravilhosa! Em especial, um agradecimento a minha querida escola Grande Rio!

Viva o Carnaval! Viva nosso Rio de Janeiro!