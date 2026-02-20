Como usar o mesmo produto nos olhos e nas bochechas pra uma make prática e linda - Reprodução/Pinterest

Como usar o mesmo produto nos olhos e nas bochechas pra uma make prática e lindaReprodução/Pinterest

Publicado 20/02/2026 09:26

Olá, meninas!

Sabe aquela fase em que a gente quer facilitar a rotina de make sem abrir mão de ficar bonita e com cara de produção pensada? É exatamente aí que entram os blushes multifuncionais. A ideia é bem prática: usar o mesmo produto nas bochechas, nos olhos e até nos lábios, criando um visual harmônico, rápido de fazer e perfeito pra quem vive na correria ou ama uma nécessaire mais enxuta.



Essa tendência conversa muito com a chamada maquiagem inteligente, que aposta em produtos que entregam cor, cuidado com a pele e até proteção. Hoje já existem opções com vitaminas, ácido hialurônico e até FPS alto, o que transforma um simples passo da make em algo que também trata e protege a pele ao mesmo tempo. Além disso, tons rosados, terrosos e malva costumam ser os mais versáteis, porque combinam com vários tons de pele e funcionam tanto para makes naturais quanto para produções mais marcadas, dependendo da intensidade que você aplica.



Outro ponto que faz esses produtos virarem queridinhos é a praticidade real no dia a dia. Um único item consegue entregar um visual monocromático lindo, daqueles que parecem super planejados, mas que na prática são rápidos de fazer. Fora que é perfeito pra levar na bolsa pequena, em viagem ou pra retocar a maquiagem ao longo do dia sem carregar mil coisas.



No fim das contas, esses blushes acabam virando verdadeiros curingas, principalmente pra quem gosta de make bonita, moderna e sem complicação. É aquele tipo de produto que facilita a vida, economiza espaço e ainda deixa o resultado final com cara de pele saudável e bem cuidada.

Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na tela da Band Rio, a partir das 13h40.