Fernando de Noronha mostra que é muito mais que paisagem paradisíaca - Reprodução

Publicado 24/02/2026 13:28

Olá, meninas!

Amiga, pensa numa notícia que dá vontade de largar tudo e ir correndo comprar uma passagem. Fernando de Noronha resolveu trazer um gostinho da ilha direto para o Rio de Janeiro, e não é força de expressão não. É sabor mesmo, daquele que atravessa o oceano.



Depois de fazer sucesso em São Paulo, a Associação das Pousadas de Fernando de Noronha chega ao Rio no dia 25 de fevereiro com a “Experiência Gastronômica Noronhense”. O encontro acontece no restaurante Prosa na Cozinha e é voltado para agências e profissionais que trabalham com turismo mais exclusivo, cheio de detalhes e mimos. A ideia é simples e maravilhosa: mostrar que Noronha vai muito além das paisagens surreais e também entrega uma experiência gastronômica de respeito.

Pratos deliciosos para conhecer um pouco da rica gastronomia da Ilha Divulgação



O momento mais esperado do evento é um show cooking com assinatura de Zé Maria, empresário e apaixonado pela culinária da ilha. Ele vai preparar um prato icônico com peixes e ingredientes que saíram de Noronha fresquinhos, enviados no dia anterior especialmente para a ocasião. É praticamente o mar dando um pulinho no Rio só para brilhar na cozinha.



A proposta é mostrar que a gastronomia de Noronha hoje conversa tranquilamente com grandes destinos internacionais, mas sem perder a essência. Tem sofisticação, claro, mas tem também aquele cuidado artesanal, muitas vezes com o peixe pescado pelo próprio empresário local. É chique, mas é verdadeiro. E isso faz toda a diferença.

Fernando de Noronha reafirma seu lugar entre os destinos mais sofisticados do Brasil Reprodução



O evento também reforça essa aproximação com o mercado do Sudeste, garantindo que quem vende o destino entenda de perto o nível de serviço e atenção aos detalhes que a ilha oferece. Nesta edição, a iniciativa conta ainda com a parceria da Econoronha Concessionária, do Grupo Cataratas, unindo hotelaria e gestão ambiental para fortalecer um turismo consciente e de alto padrão.



Como destacou Manuela Fay, Diretora Executiva da APFN, "Noronha evoluiu. Hoje, oferecemos um nível de serviço e uma sofisticação à mesa que complementam nossas belezas naturais incomparáveis,". E é exatamente essa evolução que o evento quer apresentar, mostrando que a ilha está cada vez mais preparada para encantar em todos os sentidos.



