CELULITE - Reprodução/internet

Publicado 22/02/2026 00:00

Sabe quando a gente pega um solzinho achando que vai dar aquela disfarçada na celulite e deixar a pele mais lisinha? Na hora até parece, mas a realidade é outra. O excesso de sol destrói fibras de colágeno e elastina, que são essenciais para a firmeza da pele. Com o tempo, isso aumenta a flacidez e pode deixar a celulite ainda mais aparente. O bronze cria uma ilusão temporária de pele mais uniforme, mas quando ele sai, a textura real volta a aparecer.

O calor também influencia. Nos dias muito quentes, o corpo transpira mais e pode reter líquido para evitar desidratação. Esse inchaço deixa os furinhos mais visíveis e dá a sensação de que a celulite surgiu de repente. Na prática, não aparecem novas celulites no verão. O que muda é o volume do tecido sob a pele, que evidencia irregularidades que já existiam.

Para o médico Roberto Chacur, o verão cria uma falsa sensação de melhora. Segundo ele, muitas pacientes acreditam que o sol ajudou, quando na verdade ele só colore a pele enquanto fragiliza a base. Ou seja, o sol não trata nem reduz celulite, apenas disfarça temporariamente.

Na prevenção, o caminho é constância. Beber água ajuda a reduzir a retenção de líquidos. Diminuir sal e álcool controla o inchaço. Atividade física melhora a circulação. Drenagem linfática pode aliviar o inchaço típico do verão. E o protetor solar é indispensável para proteger o colágeno dos danos do UV.

No fim, o verão não é o vilão. O problema são as ilusões que surgem com ele. O bronze pode até enganar o olhar por um tempo, mas cuidar da pele e se proteger continua sendo o melhor caminho.

Suco detox pós-Carnaval: um recomeço leve para o corpo

SUCO DETOX - reprodução/internet

Depois de dias de folia, alimentação fora da rotina, pouco sono e, às vezes, mais bebida alcoólica, é comum sentir o corpo mais pesado e inchado. Nesse cenário, os sucos detox podem ajudar na hidratação e na reposição de nutrientes no pós-Carnaval.

Eles não fazem milagres nem “limpam” o corpo sozinhos, mas ajudam quando fazem parte de uma rotina equilibrada. Geralmente combinam frutas, verduras e ervas ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, nutrientes importantes depois de dias intensos.

Ingredientes como couve, gengibre, limão, abacaxi, pepino e hortelã são comuns nessas bebidas e ajudam na hidratação, digestão e sensação de leveza, especialmente após períodos com mais calor, sal e álcool.

O ideal é combinar os sucos com alimentação equilibrada, água, sono e a volta gradual dos exercícios. No pós-Carnaval, o mais importante é cuidar do corpo com calma, e um suco fresco pode ser um começo leve e gostoso.



Beleza da alma

“Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente.” - Luís de Camões.

