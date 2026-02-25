O Baile de Máscaras do Fairmont Rio simplesmente entregou tudo e mais um pouco em 2026. Com o tema Verão Maravilha, a festa mostrou que já é dona do Carnaval carioca, sabe?
Foi uma mistura deliciosa da ousadia fashion do lendário Studio 54 com aquele glamour chiquérrimo de Copacabana. Muito brilho, exagero na medida certa e uma energia que fazia a gente se sentir dentro de um filme disco, só que com vista pro mar.
E a parte gastronômica? Um acontecimento à parte. O menu exclusivo foi criado pelo chef executivo Jérôme Dardillac, que basicamente transformou o verão em comida.
Tudo leve, fresco, elegante, com peixes, frutos do mar e frutas tropicais dando aquele toque solar. Como ele mesmo disse: “Inspirado no tema Verão Maravilha, o menu foi desenvolvido com foco na leveza, utilizando peixes, frutos do mar e frutas tropicais para harmonizar com a atmosfera elegante e festiva do evento”. Teve estação de crudos e ceviches, Bacalhau Confitado digno de suspiros e um final doce com chocolataria artística e sobremesas tropicais de arrancar aplausos.
E claro que os drinks não iam ficar pra trás, né? A coquetelaria teve assinatura do mixologista Cassiano Melo e veio naquele equilíbrio perfeito entre o clássico e o moderno.
Entre um “Lillet Spritz” e um “Gold Rush”, o grande astro foi o drink autoral “Verão Maravilha”, com Gin Beefeater 24, abacaxi e framboesa, vibrante igual à pista. O “Dancing Queen”, com Cachaça Pindorama, trouxe aquele temperinho brasileiro que a gente ama. Já o “Studio 54”, com Vodka Absolut e água de rosas, foi pura elegância, enquanto o mocktail “Abre Alas” garantiu que todo mundo brindasse junto, do seu jeitinho.
E quando parecia que não tinha como ficar melhor… veio ela. Ludmilla colocou o baile abaixo com um show exclusivo daqueles, com a energia lá no alto e acompanhada da musa Brunna Gonçalves, que brilhou como sempre.
O auge mesmo foi quando a bateria da Acadêmicos do Grande Rio entrou em cena e trouxe o coração da Sambódromo da Marquês de Sapucaí pra dentro do hotel. Arrepio real.
Entre os convidados, só mulherão e nomes de peso: Adriane Galisteu apareceu com um look simplesmente perfeito pra proposta da noite, além de Luciana Gimenez, Jaquelline Grohalski, Jessica Cores, Duda Guerra, Rafa Justus, Bruno Daltro e a cantora Maria Gal. Foi aquela noite pra guardar na memória, no feed e no coração.
