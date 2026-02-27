Truques fáceis, sabor surpreendente e aquele toque de chef que faz toda diferença - Reprodução/Internet

Truques fáceis, sabor surpreendente e aquele toque de chef que faz toda diferençaReprodução/Internet

Publicado 27/02/2026 09:30

Olá, meninas!

Se tem uma coisa que eu amo é truque de chef que deixa qualquer receita com cara de restaurante chiquérrimo, sabe? E o chef Gabriel Nigro (@chefgabrielnigro) simplesmente entrega tudo quando o assunto é criatividade na cozinha. São aquelas ideias simples, mas que mudam completamente o sabor e a apresentação dos pratos. Vem comigo porque você vai querer testar todas.



Sal de café

Começando pelo sal de café, que é diferente, ousado e maravilhoso ao mesmo tempo. A proposta é misturar a borra de café com sal refinado, levar ao forno baixo por uma horinha e pronto. O resultado é um sal aromático, levemente defumado, perfeito para finalizar carnes, legumes assados e até dar um toque surpreendente em sobremesas com chocolate. Fica sofisticado, mas com aquele ar de “eu que fiz”, sabe? E o melhor é que você armazena em potinho fechado e usa aos pouquinhos, como um tempero secreto.



Pipoca de sagu

Agora me diz se isso não é genial: pipoca de sagu. Sim, amiga, sagu! A ideia é fritar as bolinhas em óleo quente e ver elas estourando e subindo, igual pipoca mesmo. Elas ficam branquinhas, crocantes e super leves.

Depois é só temperar como quiser, pode ser só um salzinho ou até páprica, lemon pepper, queijo em pó… Aqui a criatividade manda. É aquele tipo de petisco que ninguém entende o que é, mas todo mundo ama quando prova. Perfeito para servir num encontro em casa e já começar arrancando elogios.

Creme de Leite Fresco Caseiro

E para fechar com chave de ouro, o creme de leite fresco caseiro. Essa é para quem ama colocar a mão na massa e controlar cada ingrediente. Você leva manteiga e leite ao fogo baixo, bate tudo até ficar homogêneo e depois leva para gelar. Se quiser dar mais estabilidade, entra a goma xantana como opcional. Fica cremoso, versátil e ótimo para usar em molhos, massas e sobremesas. É aquele truque que faz a gente se sentir praticamente uma chef profissional dentro da própria cozinha.



O mais gostoso dessas ideias é perceber que cozinhar não precisa ser complicado para ser especial. Às vezes, é só mudar o jeito de usar um ingrediente que você já tem em casa. E o chef Gabriel Nigro prova exatamente isso: criatividade, técnica e aquele toque inesperado que transforma o básico em memorável.

Curtiram as dicas? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na tela da Band Rio, a partir das 13h40.