Entre peles leves e olhos marcantes, a maquiagem ganhou um novo jeito de ser poderosa - Meera Fox

Publicado 26/02/2026 09:38

Olá, meninas!

Amiga, sabe quando a gente fica de olho nas tendências pra ver o que realmente vai pegar na vida real? Então, mais uma temporada da New York Fashion Week acabou e deu pra sentir um clima bem “pele de verdade”, sabe? Nada de reboco pesado. A vibe foi pele natural, mais opaca, com aquele ar polidinho chique, enquanto os olhos vieram com mais presença, mais desenho, mais atitude. Teve delineado bem aparente, sombras mais escuras e umas ideias criativas que deixaram tudo mais interessante. Quem puxou essa estética foi o beauty artist Marcello Costa, que cuidou da beleza de 9 desfiles e ainda comandou um batalhão de mais de 100 profissionais nos bastidores. Imagina o caos organizado que deve ser isso, né?



Durante a semana inteira, ele seguiu uma linha que tá super forte nas passarelas de Nova York: começar pela beleza natural e ir construindo personalidade com técnica. A pele apareceu leve, sofisticada, bem preparada e com acabamento opaco. Já os olhos vieram mais marcados, com delineados visíveis e sombras mais intensas, mas sem ficar pesado ou perder elegância. E ele mesmo explicou isso do jeitinho dele: “Dei uma mudada na estratégia. Mesmo tendo a minha pegada minimalista, trouxe mais sofisticação para os looks”.



O mais legal é que cada marca ganhou uma história própria. Na Nardos, por exemplo, ele começou com uma pele leve e foi construindo em camadas até chegar naquele resultado elegante e estruturado. Já na passarela do Romeo Hunte, os delineados mais marcados viraram protagonistas, trazendo uma imagem mais forte e atual. E ele comentou assim: “Apostei em traços mais evidentes nos olhos, deixando a pessoa com uma atitude mais agressiva, mas ainda muito bonita”.



No desfile do Bibhu Mohapatra, o olhar veio mais preto, mais profundo, com sombra intensa e bem dramática. Já para o Valerian Hughes, rolou uma vibe bem artística com penas aplicadas na maquiagem, trazendo textura e um efeito visual super diferente. Enquanto isso, na JPress, a ideia foi uma estética limpa, fresca, com aquela carinha de estudante chique, sabe? Bem jovem e natural.



E não parou por aí. O Marcello também assinou a beleza de desfiles de nomes como ESE Azenabor, Advisry, Bach Mai e Berta, mostrando como ele consegue transitar entre estilos totalmente diferentes sem perder identidade.



No fim das contas, a base foi natural, sim, mas o diferencial esteve em destacar pontos estratégicos do rosto, principalmente os olhos. Foi aquela maquiagem que valoriza a beleza real, mas ainda entrega personalidade, contraste e aquela informação de moda que faz a gente querer testar no espelho na mesma hora.