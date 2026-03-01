unhas curtas - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2026 00:00

Em 2026, pode apostar: as unhas curtas vão dominar de vez. Mais do que simplesmente seguir o que está em alta, o que realmente faz diferença é entender o que essa escolha comunica sobre você.

Tem muita mulher que corre para fazer a tendência da vez sem pensar muito. Só que quando o assunto é imagem, nada é detalhe pequeno demais. Tudo fala. A roupa fala, o cabelo fala, os acessórios falam e, sim, as unhas também. Às vezes a pessoa investe em bolsa cara, look elegante, salto poderoso, mas esquece que são os acabamentos que realmente fecham a conta da sofisticação.

Unhas curtas e bem cuidadas passam uma ideia de organização, praticidade e segurança. Mostram que você é objetiva, resolvida e atenta aos detalhes. Não precisa de exagero, brilho demais ou formatos super longos para marcar presença. Pelo contrário, a discrição muitas vezes comunica muito mais. É aquela imagem firme, alinhada, que impõe respeito sem esforço.

No ambiente profissional isso pesa ainda mais. A forma como você se apresenta influencia diretamente na maneira como as pessoas te enxergam e até na confiança que depositam em você. Pequenas escolhas constroem grandes percepções. Apostar nas unhas curtas pode parecer algo simples, mas é uma decisão estratégica para quem quer transmitir autoridade, profissionalismo e elegância.

No fim das contas, elegância de verdade não é sobre seguir moda cegamente. É sobre coerência, intenção e cuidado. E quando cada detalhe está alinhado com a mensagem que você quer passar, sua presença naturalmente se destaca.

Bombom de morango: como fazer doce que viralizou nas redes

Esse bombom de morango é aquele doce que encanta só de olhar — perfeito para servir, vender ou se presentear. A receita rende 20 unidades, é doce, de nível médio e fica pronta em cerca de 1 hora e 30 minutos.

Você vai precisar de 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal, 1 lata de leite condensado (395g), 20 morangos lavados e bem secos (com as folhinhas) e 300g de chocolate ao leite.

Comece preparando o brigadeiro: leve ao fogo médio o leite condensado com a manteiga, mexendo sem parar até dar ponto de enrolar. Deixe esfriar na geladeira. Depois, envolva cada morango com o brigadeiro, deixando as folhas de fora.

Derreta o chocolate conforme a embalagem, banhe os morangos com a ajuda de um garfo e coloque sobre papel manteiga. Leve à geladeira até firmar. Para finalizar, faça risquinhos com um pouco de chocolate derretido e volte à geladeira só para endurecer.



Beleza da alma

“O saber se aprende com os mestres. A sabedoria, só com o corriqueiro da vida” – Cora Coralina

